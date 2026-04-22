Leicester City Resmi Turun Kasta ke League One, Aiyawatt Srivaddhanaprabha Minta Maaf

JawaPos.com - Klub yang pernah menciptakan salah satu kisah paling ajaib dalam sejarah sepak bola, Leicester City, saat ini harus menghadapi kenyataan pahit. Pada Selasa malam (21/4) ‘lonceng kematian’ bagi The Foxes resmi berdentang setelah mereka dipastikan terdegradasi ke League One, kompetisi kasta ketiga Liga Inggris.
Hasil imbang 2-2 melawan Hull City di King Power Stadium menjadi penutup harapan terakhir Leicester untuk bertahan di Championship. Klub itu mencatat degradasi kedua secara beruntun yang menjadi kemunduran drastis dari masa kejayaan mereka satu dekade lalu.
Nama Leicester City pernah mengguncang dunia saat menjuarai Premier League musim 2015/2016 dan menjadi sebuah kisah yang sering disebut sebagai “keajaiban terbesar dalam era Premier League”. Di bawah asuhan Claudio Ranieri, Leicester mengalahkan klub-klub raksasa dan menjadi simbol harapan bagi tim kecil.
Namun, sepuluh tahun berselang, suasana di stadion berubah drastis. Jika dulu dipenuhi air mata kebahagiaan, kini tribun King Power justru bergemuruh oleh cemoohan dan kemarahan suporter.
Sejak sebelum kick-off, para pemain Leicester sudah disambut dengan sorakan negatif. Kesalahan fatal kiper Asmir Begovic yang menghadiahkan gol pembuka kepada Liam Millar semakin memicu kemarahan suporter.
Meski sempat bangkit lewat penalti Jordan James dan gol voli Luke Thomas, Leicester gagal mempertahankan keunggulan. Gol penyeimbang dari Oli McBurnie memastikan hasil imbang yang terasa seperti kekalahan. Cemoohan keras terus menggema, termasuk kepada Harry Winks yang masuk sebagai pemain pengganti.
Leicester saat ini menjadi klub kelima dalam sejarah Premier League yang terdegradasi dari kasta tertinggi hingga ke liga ketiga dalam dua musim beruntun, mengikuti jejak Sunderland dan Wolverhampton Wanderers (Wolves).
Ironisnya, degradasi itu terjadi hanya lima tahun setelah mereka menjuarai FA Cup dan menjadi degradasi ketiga dalam empat musim terakhir. Pelatih Leicester Gary Rowett yang baru ditunjuk pada Februari 2026 mengaku bertanggung jawab atas situasi yang terjadi.
“Saya akan bertanggung jawab atas peran saya. Saya akan bercermin dan mengambil tanggung jawab itu,” ujar Rowett dikutip dari The Athletic.
Baca Juga:Piting Pemain Leicester City, Bintang Crystal Palace Putri Ruesha Littlejohn Terancam Skors Lebih Lama
Pemilik Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha atau Top, juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada para suporter. Srivaddhanaprabha menegaskan bahwa tidak ada alasan atas kegagalan itu dan berjanji akan melakukan perubahan besar. “Kami telah mengalami puncak tertinggi dan sekarang titik terendah, dan rasa sakit ini dirasakan oleh kita semua. Saya sungguh menyesal atas kekecewaan yang telah kami sebabkan,” tulisnya dalam pernyataan resmi klub.
“Fokus kami sekarang adalah pada langkah selanjutnya. Kami akan mengambil keputusan yang diperlukan untuk membawa klub ini maju, bekerja bersama untuk membangun kembali, memperbaiki, dan mengembalikan standar yang diharapkan dari Leicester City,” tambah Srivaddhanaprabha.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara