10 Tahun Setelah Juara Premier League, Leicester City Kini Terancam Turun ke League One

JawaPos.com - Klub yang semula tak diperhitungkan itu sukses menjuarai Premier League musim 2015/2016 dan menciptakan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah olahraga.

Namun kini, satu dekade setelah kejayaan tersebut, arah perjalanan mereka justru berbalik drastis.

Alih-alih bertahan sebagai kekuatan kompetitif di papan atas, Leicester kini menghadapi kenyataan pahit.

Mereka terancam terdegradasi ke League One, kasta ketiga dalam sistem liga sepak bola Inggris. Situasi ini menjadi ironi besar jika mengingat bagaimana klub tersebut pernah berdiri di puncak kejayaan.

Perjalanan menurun Leicester tidak terjadi secara tiba-tiba. Setelah beberapa musim masih mampu bersaing di Premier League, performa mereka mulai menunjukkan penurunan yang konsisten.

Baca Juga:Tottenham Hotspur Gagal Amankan Kemenangan atas Brighton dan Masih Terpuruk di Zona Degradasi Premier League

Musim 2022/2023 menjadi titik awal kemunduran signifikan ketika mereka gagal keluar dari zona bawah klasemen dan harus rela turun ke EFL Championship.

Sempat muncul harapan ketika Leicester langsung bangkit di musim berikutnya. Mereka tampil dominan di Championship dan berhasil mengamankan tiket promosi kembali ke Premier League.

Namun, momentum tersebut tidak bertahan lama. Kembalinya Leicester ke kasta tertinggi justru berakhir dengan kegagalan, setelah mereka kembali terdegradasi di akhir musim.

Masalah utama yang terus menghantui Leicester adalah inkonsistensi. Tim ini kesulitan menjaga performa stabil dalam jangka panjang.