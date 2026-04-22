Rafael Marquez akan Latih Meksiko usai Piala Dunia 2026

Rafael Marquez saat masih berstatus sebagai pemain Timnas Meksiko. (Istimewa)
JawaPos.com-Legenda Barcelona Rafael Marquez Alvarez atau lebih dikenal sebagai Rafa Marquez akan menjadi pelatih tim nasional Meksiko setelah gelaran Piala Dunia 2026.
Dalam laporan The Athletic, Rabu, Direktur Olahraga Federasi Sepak Bola Meksiko Duilio Davino mengumumkan bahwa mantan kapten timnas Meksiko Rafa Marquez akan mengisi kursi kepelatihan setelah gelaran Piala Dunia 2026.
"Kontrak Rafa sudah ditandatangani dan stafnya kini sudah resmi ditunjuk hampir sekitar 80 persen siap," kata Duilio Davino sebagaimana dikutip dari The Athletic.
Selain nama besar seperti Marquez, Meksiko kini juga tengah membujuk legenda El Tri lainnya yakni Andres Guardado yang dijadikan opsi sebagai staf kepelatihan tim nantinya.
"Anders akan menjadi opsi (bergabung dengan staf kepelatihan Rafa)," ungkap Duilio.
Rafa Marquez dipilih karena Federasi Sepak Bola Meksiko menilai bahwa pemilik 147 penampilan bersama Meksiko tersebut merupakan sosok yang cocok untuk bisa mengetur dan mengkondisikan ruang ganti tim saat ini.
"Di luar lapangan, Marquez adalah pemain yang mempunyai kepribadian yang besar. Di dalam lapangan saat ini, dia telah berperan sangat penting sebagai asisten dan pelatih, Rafa adalah orang yang bisa memimpin," ujar Duilio.
Pelatih berusia 47 tahun tersebut direncanakan akan menangani Meksiko dengan proyeksi hingga Piala Dunia 2030 mendatang.
