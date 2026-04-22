Antara
Kamis, 23 April 2026 | 02.23 WIB

Rafael Marquez akan Latih Meksiko usai Piala Dunia 2026

Rafael Marquez saat masih berstatus sebagai pemain Timnas Meksiko. (Istimewa) - Image

Rafael Marquez saat masih berstatus sebagai pemain Timnas Meksiko. (Istimewa)

JawaPos.com-Legenda Barcelona Rafael Marquez Alvarez atau lebih dikenal sebagai Rafa Marquez akan menjadi pelatih tim nasional Meksiko setelah gelaran Piala Dunia 2026.

Dalam laporan The Athletic, Rabu, Direktur Olahraga Federasi Sepak Bola Meksiko Duilio Davino mengumumkan bahwa mantan kapten timnas Meksiko Rafa Marquez akan mengisi kursi kepelatihan setelah gelaran Piala Dunia 2026.

"Kontrak Rafa sudah ditandatangani dan stafnya kini sudah resmi ditunjuk hampir sekitar 80 persen siap," kata Duilio Davino sebagaimana dikutip dari The Athletic.

Selain nama besar seperti Marquez, Meksiko kini juga tengah membujuk legenda El Tri lainnya yakni Andres Guardado yang dijadikan opsi sebagai staf kepelatihan tim nantinya.

"Anders akan menjadi opsi (bergabung dengan staf kepelatihan Rafa)," ungkap Duilio.

Rafa Marquez dipilih karena Federasi Sepak Bola Meksiko menilai bahwa pemilik 147 penampilan bersama Meksiko tersebut merupakan sosok yang cocok untuk bisa mengetur dan mengkondisikan ruang ganti tim saat ini.

"Di luar lapangan, Marquez adalah pemain yang mempunyai kepribadian yang besar. Di dalam lapangan saat ini, dia telah berperan sangat penting sebagai asisten dan pelatih, Rafa adalah orang yang bisa memimpin," ujar Duilio.

Pelatih berusia 47 tahun tersebut direncanakan akan menangani Meksiko dengan proyeksi hingga Piala Dunia 2030 mendatang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
Atlet Putri Panjat Tebing Pelatnas Jadi Korban Kekerasan Seksual, Dicabuli Sampai Disetubuhi Pelatih Kepala - Image
Kasuistika

Atlet Putri Panjat Tebing Pelatnas Jadi Korban Kekerasan Seksual, Dicabuli Sampai Disetubuhi Pelatih Kepala

Selasa, 10 Maret 2026 | 19.37 WIB

Hasil Buruk Liverpool Perbesar Rumor Pergantian Pelatih Arne Slot dengan Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil Buruk Liverpool Perbesar Rumor Pergantian Pelatih Arne Slot dengan Xabi Alonso

Selasa, 20 Januari 2026 | 13.46 WIB

Kursi Pelatih Tottenham Hotspur Memanas, Siulan Kemarahan Fans Mengarah kepada Thomas Frank - Image
Sepak Bola Dunia

Kursi Pelatih Tottenham Hotspur Memanas, Siulan Kemarahan Fans Mengarah kepada Thomas Frank

Senin, 19 Januari 2026 | 22.54 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

