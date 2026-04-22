Real Madrid Tundukkan Alaves 2-1, Alvaro Arbeloa Yakin Masih Ada Peluang Rebut Gelar La Liga

JawaPos.com - Real Madrid amankan tiga poin penuh usai kalahkan Deportivo Alaves 2-1 dalam lanjutan La Liga pekan ke-32 yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Rabu (22/4). Real Madrid membuka laga dengan melakukan berbagai tekanan dan baru membuahkan hasil pada menit ke-30 lewat aksi Kylian Mbappe.

Penyerang asal Prancis itu melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Alaves setelah menerima umpan dari Arda Guler. Gol itu pun membuat Madrid semakin percaya diri dalam mengontrol permainan. Meskipun demikian, Alaves sempat mencoba membalas menjelang akhir babak pertama lewat Toni Martinez tetapi bola membentur tiang gawang.

Memasuki babak kedua, Real Madrid langsung menambah keunggulan pada menit ke-50 lewat Vinicius Junior yang mencatatkan namanya di papan skor.

Dilansir dari ESPN, Vini mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti yang kembali mengarah ke sisi kiri bawah gawang, memanfaatkan asis Federico Valverde.

Memasuki menit-menit akhir, Alaves meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+3 lewat Toni Martinez yang mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Ander Guevara.

Gol itu sempat membuat laga kembali tegang. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Real Madrid.

Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa memberikan komentarnya terkait performa tim. Arbeloa menilai laga melawan Alaves itu tidak mudah setelah menyelesaikan dua laga tanpa kemenangan.

“Alaves memiliki banyak kepentingan di pertandingan ini. Kami datang setelah kekecewaan besar dan ini adalah laga pertama untuk bangkit. Ini tidak akan mudah,” ujarnya.

Arbeloa juga mengapresiasi kontribusi Vinicius Junior. “Ia selalu memberikan usaha besar dalam situasi sulit. Kami tidak bisa meragukan keinginannya untuk terus mencoba. Ia memiliki keberanian luar biasa dan koneksi yang kuat dengan klub. Saya senang ketika para fans memberinya apresiasi,” tambahnya.