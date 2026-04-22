Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 April 2026 | 14.40 WIB

Bintang Everton Cedera Hamstring Parah, Mimpi Jarrad Branthwaite Bela Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 Terancam Pupus

Jarrad Branthwaite mengerang kesakita. (Dok. The Sun)

JawaPos.com - Kabar kurang menggembirakan datang bagi Jarrad Branthwaite. Bek muda milik Everton itu dikabarkan harus mengubur impiannya tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Inggris. Pasalnya, pemain kelahiran Carlisle, Inggris itu mengalami cedera cukup serius.

Pelatih Everton, David Moyes, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia menyebut Branthwaite tampil sangat solid sebelum mengalami cedera.

“Dia mungkin pemain terbaik di lapangan saat itu. Performanya luar biasa, Saya cukup khawatir cederanya serius, tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut.” ucap Moyes dikutip raksasa media Inggris, The Sun. 

Branthwaite sebenarnya memulai musim ini dengan penuh optimisme. Meski sempat mengalami cedera di awal kompetisi, ia tetap berambisi menembus skuad utama Inggris untuk Piala Dunia 2026.

Artikel Terkait
Dikaitkan Dengan Manchester United dan Tottenham, Jarrad Branthwaite Tegaskan Bahagia Bersama Everton - Image
Sepak Bola Dunia

Dikaitkan Dengan Manchester United dan Tottenham, Jarrad Branthwaite Tegaskan Bahagia Bersama Everton

Selasa, 4 November 2025 | 15.14 WIB

Menang Lawan Everton, Liverpool Jadi Tim Inggris Pertama yang Torehkan Rekor Ini! - Image
Sepak Bola Dunia

Menang Lawan Everton, Liverpool Jadi Tim Inggris Pertama yang Torehkan Rekor Ini!

Senin, 20 April 2026 | 20.46 WIB

Sundulan Virgil Van Dijk Selamatkan Liverpool dari Hasil Imbang Lawan Everton - Image
Sepak Bola Dunia

Sundulan Virgil Van Dijk Selamatkan Liverpool dari Hasil Imbang Lawan Everton

Senin, 20 April 2026 | 06.39 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

