Bintang Everton Cedera Hamstring Parah, Mimpi Jarrad Branthwaite Bela Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 Terancam Pupus

JawaPos.com - Kabar kurang menggembirakan datang bagi Jarrad Branthwaite. Bek muda milik Everton itu dikabarkan harus mengubur impiannya tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Inggris. Pasalnya, pemain kelahiran Carlisle, Inggris itu mengalami cedera cukup serius.

Pelatih Everton, David Moyes, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia menyebut Branthwaite tampil sangat solid sebelum mengalami cedera.

“Dia mungkin pemain terbaik di lapangan saat itu. Performanya luar biasa, Saya cukup khawatir cederanya serius, tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut.” ucap Moyes dikutip raksasa media Inggris, The Sun.