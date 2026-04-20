Menang Lawan Everton, Liverpool Jadi Tim Inggris Pertama yang Torehkan Rekor Ini!

Liverpool menjadi tim Inggris pertama yang mampu menang di 60 stadion Premier League yang berbeda (instagram.com/@Liverpool)
JawaPos.com - Liverpool berhasil mengalahkan Everton pada Derby Merseyside kedua musim ini dengan skor 1-2 di Stadion Hill Dickinson, Minggu (19/4). Tak hanya berbuah tiga poin berharga, kemenangan tersebut sekaligus catatkan sebuah rekor baru.
Dilansir dari Opta, Liverpool menjadi tim Inggris pertama yang menang di 60 stadion Liga Premier berbeda. Stadion Hill Dickinson merupakan markas baru Everton yang baru digunakan pada musim ini. Adapun kemenangan Derby Merseyside semalam menjadi yang pertama di stadion berkapasitas 52.769 penonton.
Pada laga yang dipenuhi lautan pendukung kedua tim, The Reds tampil mendominasi. Hasilnya, Mo Salah mampu memanfaatkan umpan Cody Gakpo dan membawa keunggulan satu gol untuk tim tamu pada menit 29.
Sang tuan rumah yang tak ingin kalah berhasil menyamakan kedudukan pada menit 54 melalui sepakan Beto dengan asis dari Kieran Dewsbury-Hall.
Pada pertandingan yang nampaknya akan berakhir imbang, kapten Liverpool Virgil van Dijk hadir sebagai pahlawan berkat sundulannya pada menit 90+10 menyambut umpan sepak sudut Dominik Szoboszlai.
Tiga poin pertama yang diraih di markas anyar sang rival membawa anak asuh Arne Slot bertahan di posisi lima klasemen dengan 55 poin.
Adapun laga malam tadi sekaligus menjadi Derby Merseyside terakhir untuk dua pemain senior, Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini.
Anfield
Loftus Road
Highbury
Ayresome Park
County Ground
Portman Road
Boundary Park
Upton Park
Selhurst Park
The Dell
Filbert Street
Elland Road
Hillsborough
Carrow Road
White Hart Lane
Burnden Park
Villa Park
Ewood Park
Highfield Road
Baseball Ground
Roker Park
St James’ Park
Oakwell
Riverside Stadium
Stadium of Light
Vicarage Road
Pride Park
Old Trafford
Goodison Park
Valley Parade
The Valley
Craven Cottage
Maine Road
Reebok Stadium, sekarang Stadion ToughSheet Community
St Mary’s
The Hawthorns
Stamford Bridge
St Andrew’s
Fratton Park
JJB Stadium, sekarang Stadion The Brick Community
Madejski Stadium, sekarang Select Car Leasing
City of Manchester Stadium, sekarang Etihad
KC Stadium, sekarang MKM
Turf Moor
Molineux
Stadion Emirates
Stadion Britannia, sekarang Stadion bet365
Stadion Cardiff City
Stadion King Power
Stadion Liberty, sekarang Stadion Swansea.com
Stadion Vitality
Stadion American Express
Stadion John Smith, sekarang Stadion Accu
Wembley
Bramall Lane
Stadion Tottenham Hotspur
Stadion Komunitas Gtech
Stadion London
City Ground
Stadion Hill Dickinson
