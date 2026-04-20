Menang Lawan Everton, Liverpool Jadi Tim Inggris Pertama yang Torehkan Rekor Ini!

JawaPos.com - Liverpool berhasil mengalahkan Everton pada Derby Merseyside kedua musim ini dengan skor 1-2 di Stadion Hill Dickinson, Minggu (19/4). Tak hanya berbuah tiga poin berharga, kemenangan tersebut sekaligus catatkan sebuah rekor baru.

Dilansir dari Opta, Liverpool menjadi tim Inggris pertama yang menang di 60 stadion Liga Premier berbeda. Stadion Hill Dickinson merupakan markas baru Everton yang baru digunakan pada musim ini. Adapun kemenangan Derby Merseyside semalam menjadi yang pertama di stadion berkapasitas 52.769 penonton.

Pada laga yang dipenuhi lautan pendukung kedua tim, The Reds tampil mendominasi. Hasilnya, Mo Salah mampu memanfaatkan umpan Cody Gakpo dan membawa keunggulan satu gol untuk tim tamu pada menit 29.

Sang tuan rumah yang tak ingin kalah berhasil menyamakan kedudukan pada menit 54 melalui sepakan Beto dengan asis dari Kieran Dewsbury-Hall.

Pada pertandingan yang nampaknya akan berakhir imbang, kapten Liverpool Virgil van Dijk hadir sebagai pahlawan berkat sundulannya pada menit 90+10 menyambut umpan sepak sudut Dominik Szoboszlai.

Tiga poin pertama yang diraih di markas anyar sang rival membawa anak asuh Arne Slot bertahan di posisi lima klasemen dengan 55 poin.

Adapun laga malam tadi sekaligus menjadi Derby Merseyside terakhir untuk dua pemain senior, Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini.