Sundulan Virgil Van Dijk Selamatkan Liverpool dari Hasil Imbang Lawan Everton

Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. (Dok Liverpool FC)
JawaPos.com - Liverpool meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Everton pada laga Derbi Merseyside yang digelar di Stadion Hill Dickinson pada Minggu malam WIB, dikutip dari ANTARA.
Ini menjadi derbi pertama yang berlangsung di markas baru Everton setelah pindah dari Goodison Park.
The Reds unggul lebih dulu lewat gol Mohamed Salah dan disamakan oleh Beto sebelum Virgil van Dijk memastikan kemenangan untuk Liverpool.
Kemenangan ini mengantarkan Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 55 poin dari 33 pertandingan, terpaut tiga angka dari Aston Villa di posisi keempat.
Sementara itu, Everton gagal naik ke zona Eropa. Tuan rumah menempati peringkat 10 dengan 47 poin, terpaut satu poin dari Chelsea yang berada di urutan enam, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.
Liverpool membuka keunggulan lebih dulu melalui Mo Salah pada menit ke-29. Gol tersebut tercipta setelah Cody Gakpo mengirim umpan terobosan akurat yang diselesaikan Salah dengan tenang melewati Jordan Pickford.
Gol ini juga menjadi yang kesembilan bagi Salah dari total 15 penampilannya di Derbi Merseyside.
Sebelumnya, Everton sempat mencetak gol lebih dulu lewat Iliman Ndiaye pada menit ke-27. Namun, gol tersebut dianulir karena Jake O’Brien yang memberikan assist sudah berada dalam posisi offside.
Memasuki babak kedua, Everton mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Kiernan Dewsbury-Hall mengirim umpan silang rendah dari sisi kiri yang sukses disambar Beto di depan gawang.
