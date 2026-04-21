Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Alaves: Alvaro Arbeloa Siap Raih 3 Poin di Sisa 7 Pertandingan

JawaPos.com - Prediksi susunan pemain Real Madrid melawan Alaves di Liga Spanyol pekan ke-33. Laga tersebut bakal dimainkan Bernabeu, Rabu (22/4) pukul 02.30 WIB.

Alvaro Arbeloa sangat ingin membawa Real Madrid meraih kemenangan di Bernabeu. Karena hanya sisa tujuh pertandingan di Liga Spanyol, maka Real Madrid akan berusaha untuk memenangkan pertandingan.

"Kami memiliki kebutuhan yang sama untuk menang seperti mereka untuk menang dan memainkan permainan yang bagus. Kami sangat bersemangat untuk bermain di depan Bernabeu dan menunjukkan keinginan dan ambisi untuk mendapatkan tiga poin. Kami hanya memikirkan pertandingan besok. Ada tujuh pertandingan tersisa dan kami harus memenangkan ketujuh pertandingan tersebut," kata Alvaro Arbeloa yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Selasa (21/4).

Bagi sang pelatih, sisa tujuh pertandingan sangatlah penting bagi Real Madrid. Alvaro Arbeloa berharap Bernabeu bisa dipadati oleh pendukung setelah laga kekalahan melawan Bayern Munchen.

"Ketujuh pertandingan ini lebih penting daripada yang terlihat. Hidup kita bergantung pada pertandingan-pertandingan ini, dan besok kita harus menunjukkan pentingnya ketujuh pertandingan ini bagi tim kita. Saya berharap Bernabéu akan dipenuhi keluarga, yang bangga dengan penampilan tim mereka di Munich," ujar Arbeloa.

Ada kemungkinan Real Madrid tidak bakal meraih gelar di musim ini. Mengenai hal tersebut, Arbeloa hanya akan fokus pada sisa tujuh pertandingan dan memikirkan musim berikutnya.

"Terakhir kali ini terjadi lebih dari dua puluh tahun yang lalu, jadi Real Madrid adalah klub di mana segala sesuatunya biasanya berjalan dengan baik. Ada musim dan momen ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi mentalitas klub ini selalu untuk melihat ke masa depan. Di Real Madrid, kekalahan tidak dapat diterima, tetapi kemenangan juga tidak, karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan untuk tidak melihat ke masa depan, memikirkan pencapaian tujuan dan gelar baru," imbuh Arbeloa.

"Kami tahu tuntutan Real Madrid, dan itulah yang harus kami ingat. Ada tujuh pertandingan tersisa; kami harus memenangkan ketujuh pertandingan tersebut, dan ketika musim ini berakhir, kami akan memikirkan musim berikutnya dan semua hal yang harus kami lakukan dengan baik lagi untuk menang," lanjut pelatih 43 tahun itu.