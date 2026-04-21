Drama Kontrak Liverpool: Konate Hampir Bertahan, Masa Depan Szoboszlai Bikin Cemas di Tengah Bidikan Real Madrid!

Ibrahima Konate, bek asal Prancis itu tengah menjadi sorotan setelah kontraknya di Liverpool memasuki tahun terakhir. (Yahoo! Sports)
JawaPos.com - Musim 2025/2026 memang belum berjalan sesuai harapan bagi Liverpool FC. Namun, pelatih Arne Slot tetap bertekad mempertahankan kerangka utama timnya demi membangun kembali kekuatan pada musim depan.
Di tengah situasi tersebut, Liverpool baru saja mendapat suntikan moral penting usai meraih kemenangan dramatis dalam derby Merseyside melawan Everton FC.
Gol penentu di menit akhir dari Virgil van Dijk memastikan kemenangan yang sekaligus menjaga asa The Reds untuk finis di lima besar Premier League.
Memasuki akhir musim, fokus klub mulai bergeser ke proyek jangka panjang, termasuk mempertahankan pemain-pemain kunci. Salah satu kabar positif datang dari bek tengah Ibrahima Konate.
Sempat dirumorkan akan hengkang saat kontraknya habis musim panas ini, Konate justru mengindikasikan bahwa dirinya hampir mencapai kesepakatan baru dengan klub.
"Untuk masa depan saya, memang banyak spekulasi. Tapi kami sudah lama berdiskusi dengan klub dan kini semakin dekat dengan kesepakatan. Ada peluang besar saya tetap di sini musim depan, dan itu memang yang saya inginkan," ungkap Konate.
Ia juga sempat menyinggung peran direktur klub Richard Hughes dalam proses negosiasi yang berjalan cukup lama.
Kabar ini semakin menguat setelah Konate terlihat bersama Cody Gakpo dalam sebuah sesi pengambilan gambar yang diduga terkait pengumuman kontrak baru. Jika terealisasi, hal ini akan menjadi langkah penting bagi Liverpool, terutama dengan potensi kepergian Van Dijk saat kontraknya berakhir pada 2027.
Selain itu, Liverpool juga memperkuat lini belakang dengan mendatangkan Jeremy Jacquet dari Stade Rennais senilai GBP 55 juta, membuat opsi pertahanan kembali melimpah.
