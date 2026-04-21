Revolusi Besar Liverpool Dimulai: Kunci Tiket Liga Champions, Siapkan Skuad Mewah 2026/2027 Tanpa Mo Salah!

JawaPos.com - Kemenangan dramatis dalam derby Merseyside atas Everton FC pada akhir pekan lalu menjadi titik balik penting bagi Liverpool FC. Hasil tersebut hampir memastikan tiket UEFA Champions League musim depan, sekaligus membuka peluang besar bagi ambisi transfer mereka menuju musim 2026/2027.

Di tengah musim yang penuh tantangan, pelatih Arne Slot kini mulai menyusun ulang kekuatan tim. Setelah menggelontorkan lebih dari GBP 400 juta musim lalu tanpa hasil maksimal, Liverpool diperkirakan tidak akan jor-joran lagi.

Namun, kebutuhan memperkuat skuad tetap mendesak, terutama dengan kepergian Mohamed Salah, cedera panjang Hugo Ekitike, serta ketidakpastian masa depan Ibrahima Konate.

Salah satu nama yang kini mencuri perhatian adalah gelandang muda Adam Wharton. Pemain Crystal Palace itu dibanderol sekitar GBP 80 juta dan sebelumnya dikaitkan dengan Manchester City serta Manchester United. Kini, Liverpool disebut ikut dalam perburuan, bahkan bersaing dengan Real Madrid dan Inter Milan.

Meski lini tengah bukan prioritas utama saat ini, situasi kontrak sejumlah pemain seperti Curtis Jones, Wataru Endo, dan Stefan Bajcetic yang akan habis pada 2027 membuat langkah antisipatif menjadi penting. Selain itu, rumor ketertarikan Real Madrid terhadap Alexis Mac Allister juga menambah urgensi bagi Liverpool untuk menjaga stabilitas lini tengah.

Di sektor sayap kanan, kepergian Salah meninggalkan lubang besar. Sebagai solusi jangka panjang, Liverpool membidik talenta muda Eli Junior Kroupi dari AFC Bournemouth.

Meski berposisi asli sebagai penyerang, pemain 19 tahun itu kerap bermain melebar ke kanan dan dinilai memiliki potensi besar. Namun, harganya diperkirakan mencapai GBP 60 juta dan juga diminati klub-klub besar lain.

Perubahan juga akan terjadi di lini belakang. Liverpool sebelumnya telah mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais. Dengan usia Virgil van Dijk yang mendekati 35 tahun serta kontrak Joe Gomez yang akan habis, tambahan bek menjadi kebutuhan.