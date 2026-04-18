Inter Milan Tampil Sempurna di San Siro Usai Taklukkan Cagliari, Cristian Chivu Targetkan Liga Champions

JawaPos.com - Inter Milan menang tiga gol tanpa balas saat lawan Cagliari di San Siro pada Sabtu (18/4). Seluruh gol Inter tercipta di babak kedua setelah pertandingan sempat berlangsung ketat tanpa gol di paruh pertama.

Inter sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Terbukti, sejumlah peluang berhasil diciptakan lewat Francesco Pio Esposito dan Federico Dimarco, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap imbang 0-0.

Cagliari juga sempat melawan lewat Sebastiano Esposito dan Gianluca Gaetano, tetapi tendangan itu berhasil ditangkis kiper Josep Martinez di depan gawang. Memasuki babak kedua, Inter akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-52. Marcus Thuram mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan dari Federico Dimarco dalam serangan balik cepat.

Keunggulan Inter bertambah hanya empat menit berselang. Nicolo Barella mencatatkan namanya di papan skor dengan sepakan kaki kanan dari dalam kotak penalti yang mengarah ke pojok atas gawang dan membawa Inter unggul 2-0.

Dilansir dari ESPN, Cagliari mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun, upaya mereka kerap kandas di lini pertahanan Inter yang tampil disiplin. Beberapa peluang dari pemain seperti Michel Adopo dan Michael Folorunsho juga gagal berbuah gol.

Menjelang akhir pertandingan, Inter memastikan kemenangan melalui gol ketiga pada masa tambahan waktu. Piotr Zielinski mencetak gol dari luar kotak penalti setelah menerima asis dari Denzel Dumfries. Laga akhirnya ditutup dengan skor 3-0.

Kemenangan itu semakin memperkuat posisi Inter di papan atas klasemen setelah meraih tiga kemenangan beruntun dalam lima pertandingan terakhir di Serie A. Sementara itu, Cagliari masih tertahan di posisi ke-16 klasemen setelah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Usai laga, Cristian Chivu mengaku sempat mengalami kesulitan dalam membangun permainan pada babak pertama. “Kami menyadari pentingnya pertandingan ini. Di babak pertama kami mengalami sedikit kesulitan dalam sirkulasi bola dan memberi mereka kesempatan untuk tidak terlalu banyak berlari tetapi tetap berbahaya,” kata Chivu dikutip dari situs resmi Inter Milan.