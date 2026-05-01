Jadwal Liga Jerman: Kevin Diks dkk Hadapi Dortmund

Pemain Borussia Monchengladbach, Kevin Diks. (Dok. Kevin Diks)
JawaPos.com - Laga pekan ke-32 Liga Jerman 2025/2026 akan menyajikan laga antara klub pemain timnas Indonesia Kevin Diks, Borussia Moenchengladbach, menghadapi Borussia Dortmund, dikutip dari ANTARA.
Borussen Derby, demikian laga ini dijuluki, akan digelar di kandang Moenchengladbach, di Borussia-Park, pada Minggu (3/5) pukul 22.30 WIB.
Tim tuan rumah Moenchengladbach menatap laga ini dengan misi wajib meraih kemenangan untuk mengakhiri tren negatif yang mereka alami karena tak menang dalam lima laga terakhir.
Selain itu, mendapatkan tiga poin di laga nanti juga akan memutus rekor buruk melawan Dortmund yang berakhir lima kekalahan dan satu seri dalam enam pertemuan terakhir sejak 2023.
Kemenangan terakhir Die Fohlen atas Die Borussen terjadi pada November 2022 dengan skor 4-2 saat tim ini masih diperkuat Marcus Thuram yang saat ini membela Inter Milan dan Jonas Hofmann yang kini memperkuat Bayer Leverkusen.
Laga menarik lainnya di pekan ini akan terjadi di BayArena saat tuan rumah Leverkusen menjamu RB Leipzig pada Sabtu (2/5) pukul 23.30 WIB.
Die Werkself mempunyai modal berharga menuju laga ini setelah kemenangan tandang pada pertemuan pertama dengan skor 3-1. Namun, kendati demikian, mereka harus mewaspadai kekuatan Leipzig yang semakin berkembang akhir-akhir ini, dengan lima kemenangan dari lima laga terakhir yang mereka dapatkan.
Sementara itu, sang juara musim ini Bayern Muenchen akan menjamu tim yang sedang berjuang menghindari degradasi karena menghuni juru kunci, Heidenheim, di Allianz Arena pada Sabtu pukul 20.30 WIB.
Laga ini kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pelatih Bayern Vincent Kompany untuk merotasi skuadnya menjelang laga semifinal leg kedua Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Kamis (7/5) pukul 02.00 WIB.
