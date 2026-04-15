Kekalahan Arsenal dari Bournemouth Buka Peluang Besar Manchester City dalam Perebutan Gelar Juara Premier League

Mikel Arteta (Bein Sports)
JawaPos.com – Arsenal FC menelan kekalahan 1-2 dari AFC Bournemouth di Stadion Emirates dalam lanjutan Liga Premier Inggris.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/4), Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Arsenal dalam persaingan perebutan gelar musim ini.
Kekalahan ini sekaligus membuka peluang baru bagi Manchester City untuk kembali bersaing di papan atas.
Arsenal sebenarnya tampil sebagai tuan rumah dengan harapan meraih poin penuh.
Namun, tim asuhan Andoni Iraola mampu menunjukkan permainan disiplin dan efektif sepanjang pertandingan. Bournemouth kembali membuktikan diri sebagai tim yang kerap menyulitkan klub-klub besar.
Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Arsenal dalam empat pertandingan terakhir. Penurunan performa terlihat jelas pada fase krusial kompetisi yang seharusnya menjadi penentu.
Tim tampak kehilangan kreativitas di lini serang serta kurang solid dalam menjaga pertahanan.
Bournemouth membuka keunggulan melalui penyelesaian akhir Eli Junior Kroupi setelah menerima umpan dari Ryan Christie.
Gol tersebut meningkatkan tekanan bagi Arsenal yang tampil di hadapan pendukung sendiri. Situasi ini membuat permainan tuan rumah menjadi kurang terorganisasi.
