Cristiano Ronaldo Tetap Bermain Meski Alami Sakit Perut, Al Nassr Menang Tipis atas Al Ettifaq

Cristiano Ronaldo tetap lawan Al Ettifaq meski kondisinya tidak fit. (Instagram/@cristiano)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo tetap profesional meski dalam kondisi kurang fit saat membawa Al Nassr meraih kemenangan 1-0 atas Al Ettifaq dalam lanjutan Saudi Pro League, Rabu (16/4). Kapten Timnas Portugal itu dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa sakit perut dan kelelahan selama pertandingan.
Setelah ditarik keluar pada masa tambahan waktu, Ronaldo bahkan langsung menuju ruang ganti dan sempat muntah akibat kondisinya yang memburuk.
Pelatih Al Nassr Jorge Jesus mengungkapkan bahwa dirinya sempat mempertimbangkan untuk tidak menurunkan Ronaldo sejak awal laga.
“Saya sempat berpikir untuk tidak memainkannya karena kondisinya tidak baik. Dia mengalami sakit perut dan kelelahan. Setelah saya menggantinya, dia langsung ke ruang ganti dan muntah,” ujar Jesus dikutip dari ESPN.
Meski tidak mencetak gol dalam laga itu, Ronaldo tetap memberikan kontribusi penting. Tendangan jarak jauhnya pada pertengahan babak pertama sempat ditepis kiper Marek Rodak, tetapi bola rebound berhasil dimanfaatkan oleh Kingsley Coman untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan.
Selain itu, Ronaldo juga hampir mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya mengenai tiang gawang dan satu peluang lainnya berhasil disapu tepat di garis gawang oleh pemain bertahan lawan.
Kemenangan itu menjadi yang ke-15 secara beruntun bagi Al Nassr di liga utama Arab Saudi, sekaligus membuat Al Nassr tetap berada dalam jalur perebutan gelar liga pertama sejak musim 2018/2019. Saat ini, Al Nassr unggul delapan poin atas rival terdekat mereka Al Hilal yang masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.
Usai pertandingan, Ronaldo juga menyampaikan apresiasinya kepada para suporter melalui media sosial. “+3. Energi luar biasa dari tribun,” tulisnya singkat.
Secara individu, Ronaldo masih menunjukkan performa impresif musim ini. CR7 telah mencetak 24 gol di liga dan menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak, terpaut tiga gol dari penyerang Inggris milik Al Ahli, Ivan Toney.
