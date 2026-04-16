Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 03.51 WIB

Real Betis vs Braga di Liga Europa: Jadwal, Link Live Streaming, dan Prediksi Skor Leg Kedua

Real Betis harus puas bermain imbang lawan Rayo Vallecano. (@RealBetis/X)

JawaPos.com - Laga penentuan akan tersaji saat Real Betis menghadapi Braga pada leg kedua perempat final Liga Europa UEFA musim 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion La Cartuja, Sevilla, pada Jumat, 17 April 2026 pukul 02.00 WIB.

Duel ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Portugal.

Dengan agregat yang masih terbuka, peluang lolos ke semifinal masih sama besar, meski Betis sedikit diunggulkan karena bermain di kandang sendiri.

Bermain di depan pendukungnya, Betis memiliki modal yang cukup kuat untuk mengamankan kemenangan.

Selain faktor kandang, tim asal Spanyol ini juga memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi Eropa dibandingkan Braga. Hal tersebut bisa menjadi pembeda dalam laga dengan tensi tinggi seperti ini.

Namun, performa Betis belakangan ini belum sepenuhnya konsisten. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya mencatat satu kemenangan.

Sisanya berakhir dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil ini menunjukkan bahwa Betis masih memiliki celah, terutama dalam menjaga stabilitas permainan selama 90 menit.

Di sisi lain, Braga datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Klub asal Portugal tersebut mampu mencatatkan beberapa hasil positif dalam beberapa laga terakhir. Mereka juga dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi, terutama di lini belakang.

Salah satu kekuatan Braga adalah kemampuan mereka dalam menjaga pertahanan tetap solid. Beberapa kali mereka berhasil mencatat clean sheet di kompetisi Liga Europa musim ini.

