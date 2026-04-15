Tumben! Laos Pimpin Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-17 2026, Thailand Kalah dari Myanmar!

Sejumlah pesepakbola Laos melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Filipina pada laga babak penyisihan Grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/4/2026). ANTARA/HO-LOC Media Match Operation ASEAN U17 Championship 2026
JawaPos.com - Timnas U-17 Laos secara mengejutkan untuk sementara memimpin persaingan di Grup B Piala AFF U17 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Rabu.
Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Laos dalam menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, terutama setelah sebelumnya hanya bermain imbang pada laga perdana.
Sementara itu, Myanmar juga mencatatkan hasil positif setelah berhasil menumbangkan Thailand dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan lainnya.
Kekalahan tersebut membuat Thailand berada di peringkat ketiga dan terancam tidak dapat lolos ke semifinal.
Adapun Filipina kembali gagal meraih poin setelah menelan kekalahan kedua (dari Laos dengan skor 3-4) yang membuat mereka dipastikan tidak lolos ke empat besar.
Pada laga selanjutnya di Grup B, Thailand akan menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat (18/4) pukul 15.30 WIB. Tiga poin akan memperbesar peluang Thailand melaju ke empat besar.
Sementara itu, Myanmar dijadwalkan bertemu Filipina di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada hari dan waktu yang sama.
Berikut klasemen Grup B Piala AFF U17 2026:
|Posisi
|Tim
|Main
|Menang
|Seri
|Kalah
|Gol
|Kemasukan Gol
|Selisih Gol
|Poin
|1
|Laos
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Myanmar
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3
|Thailand
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|+3
|3
|4
|Filipina
|2
|0
|0
|2
|4
|9
|-5
|0
