Mikel Arteta Putar Otak! Badai Cedera Hantui Arsenal Jelang Hadapi Sporting CP di Liga Champions

Mikel Arteta dan Declan Rice. (Dok RTE)
JawaPos.com - Arsenal menghadapi masalah serius jelang leg kedua perempat final Liga Champions UEFA melawan Sporting CP. Meski unggul agregat tipis 1-0, skuad asuhan Mikel Arteta tidak dalam kondisi ideal akibat badai cedera yang menimpa sejumlah pemain kunci.
Arteta mengakui situasi ini menjadi tantangan besar di fase krusial musim.
"Kami sudah kehilangan empat atau lima pemain inti selama beberapa pekan, dan itu jelas berdampak. Kami butuh mereka kembali," ungkapnya.
1. Declan Rice
Gelandang andalan Declan Rice absen dalam sesi latihan terakhir jelang laga kontra Sporting. Arteta belum bisa memastikan kondisinya, namun mengisyaratkan kelelahan akibat padatnya jadwal sebagai faktor utama.
"Dia sudah memainkan banyak pertandingan. Kami akan lihat kondisinya besok, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tampil," kata Arteta.
2. Martin Odegaard
Kapten tim Martin Odegaard juga belum kembali berlatih karena masalah lutut yang masih mengganggu. Meski tidak tergolong cedera serius, kondisinya tetap menjadi perhatian.
Perkiraan kembali pada 19 April saat bertemu Manchester City.
3. Riccardo Calafiori Masih Misterius
