Liverpool Tersingkir dari Semua Kompetisi dan Terseok-seok di Liga Inggris, Tapi Arne Slot Lihat Masa Depan Cerah

Arne Slot saat hadiri konferensi pers jelang pertandingan. (Mirror)
JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot melihat masa depan The Reds sangat cerah meski timnya baru saja tersingkir dari Liga Champions karena kalah 0-2 dari Paris Saint-Germain (PSG) di Anfield, Rabu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
Kekalahan ini membuat The Reds terhenti di babak perempat final karena kalah agregat telak 0-4. Kekalahan ini juga memastikan Liverpool tanpa gelar juara musim ini.
"Tapi masa depan terlihat sangat cerah untuk tim ini, untuk klub ini," kata Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026! Wonderkid Persebaya Jadi Pemain Kunci
Hal ini dikatakan oleh Slot karena timnya dapat memberikan perlawanan kepada PSG yang merupakan juara bertahan Liga Champions. Tim asuhan Luis Enrique itu juga merupakan tim yang selalu lolos ke babak semifinal dalam tiga musim terakhir.
Liverpool menunjukkan dominasinya atas PSG di atas lapangan pada leg kedua di Anfield. Sofascore mencatat, di laga ini Liverpool unggul tipis dalam penguasaan bola (53 persen dibanding 47 persen) dan juga jumlah tembakan (21 tembakan dibanding 12 tembakan).
Sayangnya, dominasi Liverpool atas PSG, utamanya di babak kedua, tak mampu membuahkan gol. Di sisi lain, Les Parisiens sebagai juara bertahan mampu menghukum tuan rumah pada fase akhir pertandingan melalui dua gol pemenang Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembele.
Baca Juga:Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Menanti Magis Wonderkid Persebaya Surabaya!
"Karena kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing dengan juara Eropa di stadion kami, bahkan menjadi tim yang dominan – tidak banyak tim yang bisa dominan melawan Paris Saint-Germain dan menciptakan banyak peluang seperti yang kami lakukan. Tapi ya, menciptakan peluang itu satu hal, mencetak gol itu hal lain," kata pelatih asal Belanda tersebut.
Kendati tersingkir, Slot pada jumpa pers memuji kinerja pemainnya atas kerja keras mereka di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberikan kredit kepada suporter Liverpool di Anfield.
"Saya pikir kami membuat banyak perkembangan dibandingkan pekan lalu. Saya harus memberi banyak kredit kepada para pemain atas kerja keras mereka. Saya juga harus memberi banyak kredit kepada para suporter kami, bagaimana mereka membantu kami malam ini untuk mengeksekusi rencana permainan," ucap dia.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja