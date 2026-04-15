Liverpool Tersingkir dari Semua Kompetisi dan Terseok-seok di Liga Inggris, Tapi Arne Slot Lihat Masa Depan Cerah

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot melihat masa depan The Reds sangat cerah meski timnya baru saja tersingkir dari Liga Champions karena kalah 0-2 dari Paris Saint-Germain (PSG) di Anfield, Rabu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Kekalahan ini membuat The Reds terhenti di babak perempat final karena kalah agregat telak 0-4. Kekalahan ini juga memastikan Liverpool tanpa gelar juara musim ini.

"Tapi masa depan terlihat sangat cerah untuk tim ini, untuk klub ini," kata Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Hal ini dikatakan oleh Slot karena timnya dapat memberikan perlawanan kepada PSG yang merupakan juara bertahan Liga Champions. Tim asuhan Luis Enrique itu juga merupakan tim yang selalu lolos ke babak semifinal dalam tiga musim terakhir.

Liverpool menunjukkan dominasinya atas PSG di atas lapangan pada leg kedua di Anfield. Sofascore mencatat, di laga ini Liverpool unggul tipis dalam penguasaan bola (53 persen dibanding 47 persen) dan juga jumlah tembakan (21 tembakan dibanding 12 tembakan).

Sayangnya, dominasi Liverpool atas PSG, utamanya di babak kedua, tak mampu membuahkan gol. Di sisi lain, Les Parisiens sebagai juara bertahan mampu menghukum tuan rumah pada fase akhir pertandingan melalui dua gol pemenang Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembele.

"Karena kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing dengan juara Eropa di stadion kami, bahkan menjadi tim yang dominan – tidak banyak tim yang bisa dominan melawan Paris Saint-Germain dan menciptakan banyak peluang seperti yang kami lakukan. Tapi ya, menciptakan peluang itu satu hal, mencetak gol itu hal lain," kata pelatih asal Belanda tersebut.

Kendati tersingkir, Slot pada jumpa pers memuji kinerja pemainnya atas kerja keras mereka di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberikan kredit kepada suporter Liverpool di Anfield.