Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 16.46 WIB

FIFA Dikritik Setelah Terapkan Strategi Penjualan Tiket Piala Dunia dengan Harga Tinggi dan Kontroversial

JawaPos.com – FIFA menjadi sorotan setelah menerapkan strategi penjualan tiket Piala Dunia FIFA dengan harga tinggi.

Dilansir dari laman Defector pada Selasa (14/4), Sejumlah penggemar mengeluhkan sistem kategori tiket yang dinilai tidak transparan. Kondisi ini memicu kritik terhadap kebijakan distribusi tempat duduk di stadion.

Pada awal penjualan, tiket Kategori 1 dipasarkan sebagai pilihan dengan harga tertinggi bagi publik umum.

Banyak penggemar membeli tiket tersebut dengan harapan mendapatkan kursi terbaik di tribun bawah. Peta tempat duduk yang dirilis FIFA juga memberikan kesan bahwa posisi tersebut dekat dengan lapangan.

Namun, setelah penugasan kursi diumumkan, sejumlah pembeli tiket Kategori 1 justru ditempatkan di area Kategori 2.

Hal ini menimbulkan kekecewaan karena ekspektasi awal tidak terpenuhi. Banyak penggemar merasa tidak mendapatkan nilai yang sebanding dengan harga yang telah dibayarkan.

Situasi tersebut semakin kompleks setelah diketahui bahwa sebagian besar kursi strategis dialokasikan untuk paket perhotelan premium.

Paket tersebut memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan tiket kategori umum. Akibatnya, pembeli tiket reguler kehilangan peluang untuk mendapatkan kursi terbaik.

FIFA kemudian memperkenalkan kategori tiket baru, yakni Kategori Depan 1 dan Kategori Depan 2. Tiket ini ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan kategori sebelumnya. 

