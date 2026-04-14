Toni Kroos Dikabarkan Kembali ke Real Madrid dengan Peran Baru dalam Struktur Klub Musim Depan

JawaPos.com – Toni Kroos dikabarkan akan kembali ke Real Madrid dalam waktu dekat. Namun, kembalinya gelandang asal Jerman tersebut bukan sebagai pemain aktif. Ia diproyeksikan mengisi peran baru dalam struktur internal klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/4), Manajemen Real Madrid disebut tengah menyiapkan posisi strategis bagi Kroos.

Peran tersebut akan melibatkan keterlibatannya dalam operasional sehari-hari tim. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi klub.

Kehadiran Kroos dinilai penting di tengah kondisi tim yang belum stabil. Klub tengah mempertimbangkan sejumlah perubahan, termasuk di sektor manajerial. Dalam situasi tersebut, sosok Kroos dipandang mampu membantu menjaga keseimbangan tim.

Selain itu, Kroos memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan dinamika internal Real Madrid.

Hubungannya yang kuat dengan manajemen klub menjadi faktor pendukung utama rencana ini. Hal tersebut memudahkan proses integrasinya kembali ke dalam lingkungan tim.

Kembalinya Kroos juga sejalan dengan strategi klub untuk memperkuat identitasnya. Real Madrid ingin melibatkan figur-figur yang memahami nilai dan tradisi klub. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga konsistensi performa jangka panjang.