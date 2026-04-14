Barcelona Dapat Lampu Hijau untuk Kejar Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni. (Dok. Instagram/@alessandrobastoni)
JawaPos.com - Barcelona tampaknya mendapat angin segar dalam rencana memperkuat lini pertahanan mereka. Target utama, Alessandro Bastoni, kini berada dalam situasi yang jauh lebih "terbuka" dibandingkan beberapa bulan lalu, dikutip dari ANTARA.
Di Inter Milan, Bastoni sebelumnya dianggap sebagai pilar utama di lini belakang. Namun dalam beberapa pekan terakhir, posisinya mulai goyah.
Performa yang menurun jadi salah satu faktor. Momen paling mencolok terjadi saat ia ditarik keluar di babak pertama dalam laga melawan Como, keputusan yang langsung memicu spekulasi soal masa depannya.
Belum lagi soal kondisi fisik. Bastoni dilaporkan mengalami masalah edema tulang di bagian tibia, yang membuat Inter harus ekstra hati-hati dalam mengelola kebugarannya.
Kombinasi performa dan kebugaran ini membuat statusnya di skuad tidak lagi seaman sebelumnya.
Barcelona Masuk Sebagai Opsi Serius
Melansir SPORT, di tengah ketidakpastian itu, Barcelona bergerak cepat. Klub Catalan tersebut kini disebut sebagai destinasi paling realistis bagi Bastoni jika ia memutuskan hengkang.
Bahkan, ada keyakinan yang mulai menguat bahwa transfer ini bisa jadi solusi terbaik untuk semua pihak, baik pemain maupun klub.
Menariknya, Bastoni sendiri dikabarkan hanya tertarik pindah jika tujuannya adalah Barcelona. Ini jelas jadi keuntungan besar bagi Blaugrana dalam negosiasi.
