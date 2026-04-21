Muak Ditanya Terus, Manuel Akanji Buka Suara Soal Masa Depan Alessandro Bastoni yang Kian Dekat ke Barca

JawaPos.com - Rumor kepindahan Alessandro Bastoni ke Barcelona kian mendekati kenyataan. Bek tengah andalan Inter Milan itu dikabarkan telah menyepakati poin-poin dasar kontrak berdurasi lima musim hingga 2031. Meski di Italia kabar ini dianggap sudah tuntas, di Barcelona situasinya sedikit berbeda.

Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Bastoni, yang kini berusia 27 tahun, menunjukkan komitmen besar untuk mendarat di Camp Nou. Ia bersedia memberikan segala kemudahan, termasuk menyesuaikan struktur gajinya agar sesuai dengan batasan Financial Fair Play yang selama ini menghimpir Blaugrana.

Bagi bek kidal ini, Barca bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya alasan baginya untuk meninggalkan Inter Milan. Pemain asal Casalmaggiore, Italia itu berencana menemui manajemen Nerazzurri secara personal untuk meminta penurunan nilai transfer. Sebelumnya, pihak Inter dikabarkan hanya mau melepas sang pemain di angka EUR 70-80 juta, sebuah rekor transfer untuk seorang pemain bertahan.

Sementara itu, rekan satu tim Bastoni, Manuel Akanji mulai lelah menjawab pertanyaan mengenai masa depan pemain tim nasional Italia tersebut.

"Saya paham bahwa ini adalah topik hangat di Italia. Di setiap wawancara yang saya jalani, mereka selalu bertanya tentang Bastoni. Mungkin lebih baik bertanya langsung kepadanya soal masa depannya. Saya hanya bisa katakan bahwa saya berhubungan sangat baik dengannya, dia adalah rekan setim yang luar biasa, dan saya akan senang jika dia tetap di Inter," ujar Akanji, dikutip melalui laman Mundo Deportivo Selasa (21/4).

Fokus Gelar dan Masa Depan

Saat ini, Bastoni masih berada di Milan sembari menanti kabar dari Catalan. Fokusnya terbagi antara merayakan sejarah dan merancang masa depan. Inter Milan hanya selangkah lagi mengunci gelar Scudetto ke 21, angka yang identik dengan nomor punggung favoritnya. Dengan keunggulan 12 poin atas AC Milan dan Napoli ditambah saat ini liga menyisakan lima laga.

Di sisi lain, Bastoni sangat menghargai posisi Hansi Flick. Ia memahami mengapa pelatih asal Jerman itu belum memberikan keputusan final. Flick diyakini ingin memastikan fokus tim tetap terjaga pada laga-laga krusial pekan ini sebelum membedah rencana transfer musim depan.