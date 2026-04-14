Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 32, Inter Milan Masih Kokoh di Puncak

JawaPos.com - Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia setelah berhasil mengemas kemenangan pada pekan 32 atas Como dengan skor ketat 4-3.

Bermain di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Minggu (12/3) waktu setempat, Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan atas tuan rumah.

Pada pertandingan tersebut, Inter Milan meraih kemenangan berkat gol yang dicetak Marcus Thuram (2) dan Denzel Dumfries, sedangkan Como sempat memberikan perlawanan melalui Alex Valle, Nico Paz, serta Lucas Da Cunha.

Kemenangan ini membuat Inter Milan menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul sembilan poin atas Napoli di posisi kedua.

Napoli naik ke peringkat kedua meski hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Parma pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion Ennio Tardini, Parma, Minggu (12/4) waktu setempat.

Napoli bisa terhindar dari kekalahan berkat gol Scott McTominay, setelah Parma unggul terlebih dahulu melalui Gabriel Strefezza.

Kini, Napoli berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia dengan 66 poin dari 32 laga, unggul tiga poin atas AC Milan di posisi ketiga yang secara mengejutkan takluk dari Udinese pada pekan 32.

AC Milan harus rela kini turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Udinese di Stadion San Siro, Milan, Sabtu (11/4) waktu setempat.