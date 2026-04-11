Muhammad Imaduddin Suria Saputra
11 April 2026, 20.49 WIB

Preview dan Jadwal Liga Inggris Pekan 32: Momentum Arsenal Perlebar Jarak dari Manchester City

Skuad Arsenal dijadwalkan bertemu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris pekan 32. (Instagram/@arsenal)

JawaPos.com - Preview dan jadwal Liga Inggris pekan 32 bakal tersaji di artikel ini. Sejumlah duel menarik akan digelar mulai Sabtu (11/4) dan sayang untuk dilewatkan.

Pemuncak klasemen sementara, Arsenal, akan menjamu Bournemouth di Emirates Stadium. Menghadapi lawan yang di atas kertas lebih mudah, wajib dimanfaatkan tuan rumah sebagai momentum untuk memperlebar jarak poin dengan Manchester City yang ada di posisi kedua. 

Meski demikian, Mikel Arteta wajib pintar dalam melakukan rotasi pemain. Mereka masih akan berlaga di leg kedua perempat final Liga Champions pada tengah pekan depan menghadapi Sporting CP.

Namun, bertemu Bournemouth yang belum merasakan kemenangan dalam lima laga terakhir, diprediksi akan mudah bagi The Gunners untuk meraih tiga poin.

Laga menarik lainnya pada malam ini, tim yang sedang mengalami penurunan drastis, Liverpool, bakal menjamu Fulham di Anfield. Kekalahan dua gol atas PSG di Liga Champions mau tidak mau harus dilupakan dan kembali fokus ke liga.

Pasalnya, The Reds belum sepenuhnya aman untuk finish di zona Liga Champions musim depan. Virgil van Dijk saat ini berada di posisi lima klasemen dengan 49 poin, berjarak lima angka dari Aston Villa di posisi empat, dan hanya unggul satu angka dari Chelsea di urutan enam.

Kemenangan atas Fulham harus diraih, sekaligus memanfaatkan jadwal Chelsea yang akan bertemu lawan kuat, Manchester City, pada pekan ini.

Sementara itu laga besar sekaligus dapat menjadi penentu gelar juara bakal tersaji pada Minggu (12/4) malam saat Man City bertamu ke London tepatnya markas Chelsea di Stamford Bridge. Tertinggal hingga sembilan poin dari Arsenal membuat Bernardo Silva dan rekan tak boleh kehilangan poin lagi di sisa delapan laga terakhir musim ini. Namun, di kubu Chelsea tentu tak akan menyerah begitu saja mengingat posisi mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan juga belum terjamin.

Jadwal Liga Inggris Pekan 32

Sabtu, 11 April 2026

02.30 WIB: West Ham vs Wolves

18.30 WIB: Arsenal vs Bournemouth

21.00 WIB: Brentford vs Everton

Artikel Terkait
Curhat Haru Andy Robertson Usai Berpisah dengan Liverpool, Kenang Debut Kontra Crystal Palace di Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Curhat Haru Andy Robertson Usai Berpisah dengan Liverpool, Kenang Debut Kontra Crystal Palace di Liga Inggris

11 April 2026, 03.41 WIB

Klub Inggris Resmi Amankan 5 Tempat di Liga Champions Musim 2027 Usai Raih Koefisien Tertinggi - Image
Sepak Bola Dunia

Klub Inggris Resmi Amankan 5 Tempat di Liga Champions Musim 2027 Usai Raih Koefisien Tertinggi

10 April 2026, 00.08 WIB

Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan

09 April 2026, 23.14 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

