Preview dan Jadwal Liga Inggris Pekan 32: Momentum Arsenal Perlebar Jarak dari Manchester City

JawaPos.com - Preview dan jadwal Liga Inggris pekan 32 bakal tersaji di artikel ini. Sejumlah duel menarik akan digelar mulai Sabtu (11/4) dan sayang untuk dilewatkan.
Pemuncak klasemen sementara, Arsenal, akan menjamu Bournemouth di Emirates Stadium. Menghadapi lawan yang di atas kertas lebih mudah, wajib dimanfaatkan tuan rumah sebagai momentum untuk memperlebar jarak poin dengan Manchester City yang ada di posisi kedua.
Meski demikian, Mikel Arteta wajib pintar dalam melakukan rotasi pemain. Mereka masih akan berlaga di leg kedua perempat final Liga Champions pada tengah pekan depan menghadapi Sporting CP.
Namun, bertemu Bournemouth yang belum merasakan kemenangan dalam lima laga terakhir, diprediksi akan mudah bagi The Gunners untuk meraih tiga poin.
Laga menarik lainnya pada malam ini, tim yang sedang mengalami penurunan drastis, Liverpool, bakal menjamu Fulham di Anfield. Kekalahan dua gol atas PSG di Liga Champions mau tidak mau harus dilupakan dan kembali fokus ke liga.
Pasalnya, The Reds belum sepenuhnya aman untuk finish di zona Liga Champions musim depan. Virgil van Dijk saat ini berada di posisi lima klasemen dengan 49 poin, berjarak lima angka dari Aston Villa di posisi empat, dan hanya unggul satu angka dari Chelsea di urutan enam.
Kemenangan atas Fulham harus diraih, sekaligus memanfaatkan jadwal Chelsea yang akan bertemu lawan kuat, Manchester City, pada pekan ini.
Sementara itu laga besar sekaligus dapat menjadi penentu gelar juara bakal tersaji pada Minggu (12/4) malam saat Man City bertamu ke London tepatnya markas Chelsea di Stamford Bridge. Tertinggal hingga sembilan poin dari Arsenal membuat Bernardo Silva dan rekan tak boleh kehilangan poin lagi di sisa delapan laga terakhir musim ini. Namun, di kubu Chelsea tentu tak akan menyerah begitu saja mengingat posisi mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan juga belum terjamin.
Sabtu, 11 April 2026
02.30 WIB: West Ham vs Wolves
18.30 WIB: Arsenal vs Bournemouth
21.00 WIB: Brentford vs Everton
