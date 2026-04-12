Rizka Perdana Putra
13 April 2026, 06.35 WIB

Leon Goretzka Pecah Rekor! Bintang Bayern Munchen Malah Ingat Gol Bunuh Diri

JawaPos.com - Sebuah rekor besar pecah saat FC Bayern Munchen menang 5-0 atas FC St Pauli di Millerntor-Stadion, Hamburg kemarin (12/4). Bayern mencetak gol ke-105 pada spieltag ke-29 Bundesliga musim ini, melewati rekor 101 gol yang mereka catatkan pada musim 1971-1972. 

Leon Goretzka jadi aktor utama Bayern memecahkan rekor tersebut. Gol voli-nya pada menit ke-53 tercatat sebagai gol ke-102 Die Roten -julukan Bayern- di Bundesliga musim ini. Karena momen itu, dia berhak membawa pulang bola dalam laga tersebut.

Namun, dia sempat tidak menyadari arti penting golnya. “Saya jujur tidak tahu, tapi setelah pertandingan beberapa orang memberi tahu saya. Saya bahkan harus dijelaskan dulu rekor apa itu,” kata Goretzka dikutip dari Kicker.

Alih-alih rekor gol terbanyak, gelandang asal Jerman itu justru lebih mengingat rekor buruknya beberapa tahun silam.

“Sejauh ini saya hanya ada di buku sejarah karena gol bunuh diri tercepat. Jadi menyenangkan punya catatan lain,” ujarnya merujuk pada gol bunuh diri setelah 13 detik yang dialaminya pada 15 Februari 2019: 

Pelatih Vincent Kompany memuji kontribusi Goretzka. “Jika seorang pemain percaya pada momennya, itu Leon. Dan fakta bahwa dia ‘merebut’ rekor gol dari para penyerang kami itu sangat khas Leon,” tuturnya. 

