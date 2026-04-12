Roberto De Zerbi Siap Beri Dukungan pada Antonin Kinsky

JawaPos.com - Momen buruk adalah bagian dari perjalanan setiap pemain, tapi yang dialami Antonin Kinsky terasa seperti 'nightmare level maksimal'. Kiper muda Tottenham Hotspur itu harus menghadapi kenyataan pahit setelah tampil buruk dalam laga besar Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Dalam pertandingan tersebut, Kinsky melakukan beberapa kesalahan fatal yang berujung gol untuk lawan, bahkan harus ditarik keluar sebelum 30 menit. Situasi makin terasa dingin ketika ia tak mendapat respons berarti di pinggir lapangan.

Namun, di tengah tekanan besar itu, satu hal mulai berubah: ia tidak lagi sendirian.

De Zerbi Datang dengan Pendekatan Berbeda Masuknya Roberto De Zerbi sebagai pelatih membawa nuansa baru di ruang ganti Spurs. Alih-alih memperbesar tekanan, pelatih asal Italia itu justru memilih pendekatan yang lebih manusiawi.

Melansir Hotspur HQ, ia tidak langsung “menginterogasi” Kinsky. Bahkan, De Zerbi mengaku belum banyak berbicara dengannya.

"Saya belum berbicara dengannya karena saya pikir dia tidak perlu banyak bicara. Saya percaya padanya. Dia harus kuat, tetapi dia cukup kuat untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Tidak lebih, tidak kurang."

“Saya pikir kualitasnya cukup untuk bermain di Tottenham. Pemain lain percaya padanya. Dia harus tetap tenang dan percaya diri. Dia bermain di Tottenham, jadi dia harus lebih kuat dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, dan terus maju."

Pesan yang sederhana, tapi sangat kuat: percaya diri, tetap tenang, dan move on.

Dari Tekanan ke Kepercayaan Yang menarik dari pernyataan De Zerbi bukan cuma soal dukungan, tapi cara ia membingkai situasi.

Ia tidak menyangkal kesalahan Kinsky. Tapi ia juga tidak menjadikannya sebagai beban yang harus terus dibawa. Fokusnya jelas: mengembalikan kepercayaan diri sang pemain.

Dan, mungkin bagian paling penting adalah ini: “Pemain lain percaya padanya.”