Imbang Lawan Girona, Alvaro Arbeloa Yakin Real Madrid Masih Bisa Raih Gelar Liga Spanyol

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Dok. Alvaro Arbeloa)
JawaPos.com–Alvaro Arbeloa yakin Real Madrid masih bisa memenangkan gelar Liga Spanyol setelah meraih hasil imbang melawan Girona. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Bernabeu, Sabtu (11/4).
Real Madrid mampu unggul duluan di babak kedua setelah Federico Valverde mencetak gol pada menit ke-51. Setelah itu, Girona berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Thomas Lemar pada menit ke-62.
Dengan hasil imbang tersebut, Real Madrid memiliki jarak enam poin dari Barcelona sebagai pemuncak klasemen sementara. Bahkan, bisa menjadi sembilan poin jika Barcelona memenangkan laga menghadapi Espanyol.
Sebagai pelatih, Alvaro Arbeloa masih optimis bahwa Real Madrid belum hilang kesempatan untuk meraih gelar Liga Spanyol. Dia menegaskan bahwa Real Madrid terus berjuang hingga akhir musim nanti.
”Tidak. Saya hanya akan merasakan hal itu pada hari kita kehilangan gelar. Sampai kita kehilangan gelar, kita akan terus berjuang. Dan jika suatu hari nanti kita kehilangan gelar, yang bisa kita lakukan hanyalah membela lambang kita di setiap pertandingan dan memberikan performa terbaik. Ini Real Madrid, dan kita harus berjuang sampai hari terakhir," kata Alvaro Arbeloa yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (10/4).
Pelatih berusia 43 tahun tersebut merasa Real Madrid pantas untuk memenangkan laga melawan Girona meski mereka tidak bermain bagus. Arbeloa juga melihat performa para pemainnya yang sedang baik dan seharusnya bisa mencetak gol.
”Saya pergi dengan perasaan bahwa, meskipun bukan penampilan terbaik kami, seharusnya kami menang. Dengan semua peluang yang kami ciptakan dan sedikitnya gol yang kami kebobolan dari Girona, ini adalah pertandingan dengan susunan pemain yang cukup kuat untuk menang,” papar alvaro Arbeloa.
”Mengingat performa para pemain, kami memiliki kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol. Itu tidak terjadi, dan kami pulang dengan hasil imbang ini,” ujar Arbeloa.
Di sisi lain, pelatih yang juga legenda klub Real Madrid itu menyayangkan keputusan wasit Francisco Hernandez yang tidak memberi penalti atas pelanggaran Kylian Mbappe di menit ke-87. Arbeloa juga kecewa bahwa VAR tidak digunakan untuk pelanggaran tersebut.
