Jadwal Lengkap Premier League 11–14 April: Big Match Chelsea vs Manchester City Jadi Sorotan

JawaPos.com–Liga Inggris kembali hadir dengan rangkaian pertandingan menarik pada pekan ke-32 musim 2025/2026. Sejumlah laga besar siap tersaji mulai 11 hingga 14 April, dengan sorotan utama tertuju pada duel panas antara Chelsea dan Manchester City yang akan berlangsung di Stamford Bridge.

Pertandingan-pertandingan ini akan disiarkan langsung di SCTV, MOJI, serta layanan streaming Vidio, sehingga penggemar sepak bola di Indonesia bisa mengikuti aksi para bintang Premier League secara langsung.

Laga Pembuka: Arsenal dan Liverpool Siap Jaga Konsistensi Pekan ini dibuka dengan laga menarik antara Arsenal melawan Bournemouth. The Gunners tentu ingin mengamankan poin penuh demi menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Arsenal sedang berada dalam fase krusial musim, di mana setiap poin sangat menentukan peluang mereka dalam perebutan gelar.

Sementara itu, Liverpool juga akan tampil menghadapi Fulham. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi The Reds untuk terus menjaga momentum positif. Dengan performa yang masih naik turun, Liverpool tidak boleh kehilangan poin jika ingin tetap bersaing di jalur juara.

Selain dua laga tersebut, Brentford vs Everton serta Burnley vs Brighton juga akan melengkapi jadwal Sabtu (11/4) malam yang cukup padat.

Chelsea vs Manchester City Jadi Sorotan Utama Laga paling dinanti tentu saja pertemuan Chelsea melawan Manchester City pada Minggu (12/4) malam. Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim memiliki motivasi besar di papan klasemen.

Chelsea sedang berusaha menemukan konsistensi permainan. Meski sempat menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa laga terakhir, lini pertahanan mereka masih menjadi perhatian utama. Inkonsistensi di sektor belakang kerap membuat Chelsea kehilangan poin penting.