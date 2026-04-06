Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
06 April 2026, 13.08 WIB

Semifinal Piala FA: Chelsea Hadapi Leeds, City Ditantang Southampton

Semifinal Piala FA, Chelsea hadapi Leeds, City ditantang Southampton. (X/EmiratesFA) - Image

Semifinal Piala FA, Chelsea hadapi Leeds, City ditantang Southampton. (X/EmiratesFA)

JawaPos.com–Chelsea menghadapi Leeds United, sedangkan Manchester City ditantang Southampton pada semifinal Piala FA. Mereka menyingkirkan lawan-lawannya di babak perempat final.

Hasil semifinal ini hadir setelah proses pengundian dilakukan oleh Ally McCoist di Stadion London, London, Minggu waktu setempat, dikutip dari laman resmi Piala FA dilansir dari Antara.

Dua tim Premier League akan bertemu yakni Chelsea akan menghadapi Leeds United pada semifinal Piala FA yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, akhir April.

Chelsea memastikan satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan tim kasta ketiga Port Vale dengan skor telak 7-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (4/4) waktu setempat. Di sisi lain, Leeds United melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan sesama tim Premier League West Ham lewat adu tendangan penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Sementara itu, pertandingan semifinal akan mempertemukan klub Premier League Manchester City dengan wakil Championship Southampton di Stadion Wembley, London, akhir April.

Manchester City mengunci satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan mengalahkan sesama tim Premier League Liverpool dengan skor telak 4-0 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4) waktu setempat. Southampton membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan Arsenal dengan skor 2-1 pada perempat final di Stadion St Mary, Southampton, Sabtu waktu setempat.

Jadwal semifinal Piala FA pada 25-26 April 2026

Chelsea vs Leeds United

Manchester City vs Southampton

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Chelsea Lolos ke Semifinal Piala FA Usai Hancurkan Port Vale 7-0, Liam Rosenior Puji Perkembangan Tim - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Lolos ke Semifinal Piala FA Usai Hancurkan Port Vale 7-0, Liam Rosenior Puji Perkembangan Tim

05 April 2026, 19.23 WIB

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA

05 April 2026, 18.06 WIB

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini

05 April 2026, 18.04 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore