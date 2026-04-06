Semifinal Piala FA: Chelsea Hadapi Leeds, City Ditantang Southampton

JawaPos.com–Chelsea menghadapi Leeds United, sedangkan Manchester City ditantang Southampton pada semifinal Piala FA. Mereka menyingkirkan lawan-lawannya di babak perempat final.

Hasil semifinal ini hadir setelah proses pengundian dilakukan oleh Ally McCoist di Stadion London, London, Minggu waktu setempat, dikutip dari laman resmi Piala FA dilansir dari Antara.

Dua tim Premier League akan bertemu yakni Chelsea akan menghadapi Leeds United pada semifinal Piala FA yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, akhir April.

Chelsea memastikan satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan tim kasta ketiga Port Vale dengan skor telak 7-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (4/4) waktu setempat. Di sisi lain, Leeds United melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan sesama tim Premier League West Ham lewat adu tendangan penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Sementara itu, pertandingan semifinal akan mempertemukan klub Premier League Manchester City dengan wakil Championship Southampton di Stadion Wembley, London, akhir April.

Manchester City mengunci satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan mengalahkan sesama tim Premier League Liverpool dengan skor telak 4-0 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4) waktu setempat. Southampton membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan Arsenal dengan skor 2-1 pada perempat final di Stadion St Mary, Southampton, Sabtu waktu setempat.

Jadwal semifinal Piala FA pada 25-26 April 2026

Chelsea vs Leeds United