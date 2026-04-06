Semifinal Piala FA, Chelsea hadapi Leeds, City ditantang Southampton. (X/EmiratesFA)
JawaPos.com–Chelsea menghadapi Leeds United, sedangkan Manchester City ditantang Southampton pada semifinal Piala FA. Mereka menyingkirkan lawan-lawannya di babak perempat final.
Hasil semifinal ini hadir setelah proses pengundian dilakukan oleh Ally McCoist di Stadion London, London, Minggu waktu setempat, dikutip dari laman resmi Piala FA dilansir dari Antara.
Dua tim Premier League akan bertemu yakni Chelsea akan menghadapi Leeds United pada semifinal Piala FA yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, akhir April.
Chelsea memastikan satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan tim kasta ketiga Port Vale dengan skor telak 7-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (4/4) waktu setempat. Di sisi lain, Leeds United melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan sesama tim Premier League West Ham lewat adu tendangan penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.
Sementara itu, pertandingan semifinal akan mempertemukan klub Premier League Manchester City dengan wakil Championship Southampton di Stadion Wembley, London, akhir April.
Manchester City mengunci satu tiket di semifinal Piala FA setelah mengalahkan mengalahkan sesama tim Premier League Liverpool dengan skor telak 4-0 di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/4) waktu setempat. Southampton membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan Arsenal dengan skor 2-1 pada perempat final di Stadion St Mary, Southampton, Sabtu waktu setempat.
Jadwal semifinal Piala FA pada 25-26 April 2026
Chelsea vs Leeds United
Manchester City vs Southampton
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven