Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 04.03 WIB

Thierry Henry Soroti Masalah Serangan Arsenal yang Bisa Gagalkan Ambisi di Liga Champions

Thierry Henry (Instagram @thierryhenry)

JawaPos.com – Legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, menyoroti potensi masalah yang dapat membatasi langkah Arsenal di Liga Champions UEFA.

Dilansir dari laman One Football pada Kamis (9/4), Pernyataan tersebut muncul setelah kemenangan Arsenal atas Sporting CP.

Meski meraih hasil positif, performa tim dinilai masih menyisakan sejumlah kekurangan.

Arsenal berhasil mencatat kemenangan penting melalui gol penentu di menit akhir. Hasil ini menunjukkan ketahanan tim dalam menghadapi tekanan di laga tandang.

Namun, penampilan secara keseluruhan belum sepenuhnya meyakinkan.

Henry menilai bahwa kekuatan utama Arsenal terletak pada soliditas tim. Ia juga menyoroti keunggulan mereka dalam situasi bola mati sebagai nilai tambah.

Meski demikian, aspek tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin kesuksesan di fase lanjutan.

Menurut Henry, masalah utama terletak pada kreativitas serangan dalam permainan terbuka. 

Henry menyebut Arsenal terkadang gagal menciptakan peluang yang cukup untuk mengancam lawan. Kondisi ini dinilai berpotensi menjadi hambatan serius di kompetisi level tertinggi.

Komentar tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. 

Editor: Hanny Suwindari
