Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
10 April 2026, 17.54 WIB

Setelah 9 Tahun Penuh Trofi, Andy Robertson Resmi Tinggalkan Liverpool

Setelah 9 tahun, Andy Robertson mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool FC. (@andyrobertson94)

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari Liverpool FC. Setelah Mohamed Salah, kapten tim nasional Skotlandia sekaligus bek kiri Andy Robertson, dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025/2026.

Pengumuman resmi ini disampaikan klub Liverpool pada Jumat (10/4), menandai berakhirnya perjalanan panjang sang pemain di Anfield. Sejak didatangkan dari Hull City pada 2017, Andy Robertson menjelma menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia.

Selama hampir satu dekade membela The Reds Liverpool, Andy Robertson berhasil mempersembahkan berbagai trofi bergengsi. Termasuk dua gelar Premier League, satu UEFA Champions League, FA Cup, dua Piala Liga Inggris dan Community Shield, serta gelar internasional Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Super UEFA.

Namun, musim ini menjadi titik balik bagi Robertson. Dia mulai kehilangan tempat di starting XI setelah kedatangan Milos Kerkez dari AFC Bournemouth. Sepanjang musim berjalan, Robertson hanya mencatatkan 15 kali sebagai starter yang jauh menurun dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Kontrak Robertson akan berakhir pada musim panas mendatang. Keputusan untuk tidak memperpanjang masa baktinya pun telah dikonfirmasi. Dalam pernyataannya, sang pemain mengungkapkan betapa berat keputusan ini baginya.

”Tidak pernah mudah meninggalkan klub seperti Liverpool. Klub ini telah menjadi bagian besar dalam hidup saya dan keluarga selama sembilan tahun terakhir. Tapi dalam sepak bola, pemain dan orang-orang akan datang dan pergi yang tetap adalah klub dan para penggemarnya,” ungkap Robertson.

Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya ia sempat memiliki beberapa peluang untuk hengkang dalam satu tahun terakhir, namun memilih bertahan karena kecintaannya pada klub.

”Saya sudah menjalani sembilan tahun yang luar biasa di sini. Sudah banyak diberitakan bahwa dalam setahun terakhir saya punya kesempatan untuk pergi, tapi saya tidak mengambilnya karena betapa sulitnya meninggalkan klub ini. Dan saya tidak akan mengubah keputusan itu sedikit pun,” tambah Andy Robertson.

Kepergian Robertson tentu akan menjadi kehilangan besar bagi Liverpool, mengingat kontribusi dan dedikasinya selama ini. Kini, para penggemar hanya bisa menantikan bagaimana akhir kisah sang bek kiri bersama klub yang telah membesarkan namanya di panggung dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore