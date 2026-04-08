Dean James dan Go Ahead Eagles Bebas Hukuman! Tak Bersalah di Kasus Passportgate, KNVB Beri Pernyataan 

Dean James dan Go Ahead Eagles tidak dapatkan hukuman atas kasus pasportgaate. (Dok. Go Ahead Eagles)
JawaPos.com - Dean James dan Go Ahead Eagles dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman atas kasus paspor atau pasportgaate yang dilaporkan oleh NAC Breda. Hal tersebut sudah diputuskan oleh Jaksa independen untuk federasi sepak bola Belanda (KNVB).
Melalui pernyataan resmi Go Ahead Eagles di sosial media, jaksa penuntut umum memutuskan untuk tidak mengambil tindakan indisipliner. "Berdasarkan hasil penyelidikan, jaksa penuntut umum telah memutuskan, karena sejumlah alasan, untuk tidak mengambil tindakan disipliner terhadap Dean James dan Go Ahead Eagles sebagai tanggapan atas Go Ahead Eagles - NAC Breda," tulis pernyataan resmi klub di Instagram, Rabu (8/4).
Dalam siaran pers KNVB, menyatakan bahwa paspor Belanda milik Dean James sudah tidak berlaku setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Maret 2025. Hal tersebut membuat dirinya tidak memenuhi syarat untuk bermain di Liga Belanda.
KNVB beranggapan bahwa Dean James dan Go Ahead Eagles tidak mengetahui bahwa paspor Belanda pemainnya itu sudah tidak berlaku. Karena hal tersebut, KNVB memutuskan untuk tidak memberikan hukuman kepada pemain Timnas Indonesia tersebut dan klubnya.
"Bukan wewenang jaksa untuk menentukan kewarganegaraan seseorang'. Namun, jelas dari informasi yang diberikan oleh dinas imigrasi bahwa James secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Belandanya setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Maret 2025, dan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk bermain berdasarkan peraturan sejak saat itu," ujar KNVB yang dikutip dari Voetbal International.
Kasus passportgate yang menimpa Dean James membuat dirinya absen membela Go Ahead Eagles pada pertandingan melawan PEC Zwolle. Untuk kembali bermain di Liga Belanda, pemain 25 tahun tersebut harus memperoleh izin kerja.
"Hal ini disebabkan karena baik pemain maupun klub tidak menyadari konsekuensi otomatis dari memperoleh kewarganegaraan selain Belanda. Terlebih lagi, telah terungkap bahwa konsekuensi dari memperoleh kewarganegaraan lain tidak banyak diketahui di kalangan sepak bola profesional," bunyi pernyataan KNVB.
Bagi Go Ahead Eagles, Dean James adalah salah satu pilar penting di lini belakang. Pelatih Melvin Boelan sudah memainkannya sebagai starter di 18 pertandingan di Liga Belanda.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven