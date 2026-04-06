Rizka Perdana Putra
06 April 2026, 23.15 WIB

Arsenal Gagal Lagi! Dua Gelar Melayang dalam Dua Laga Terakhir, Mikel Arteta Tolak Kebijakan Rotasi Pemain

Arsenal gagal lagi. (Dok. Wengerhouse)

JawaPos.com – Arsenal kehilangan dua gelar dalam dua laga terakhir. Setelah kalah 0-2 oleh Manchester City di final Piala Liga/Carabao Cup sebelum jeda internasional (22/3), Arsenal terhenti langkahnya di perempat final Piala FA kemarin (5/4). The Gunners –sebutan Arsenal– kalah 1-2 oleh klub kasta kedua (Championship), Southampton FC, di St Mary’s.

Itu berarti Arsenal hanya memiliki peluang memenangi gelar di Premier League dengan klub asuhan Mikel Arteta berstatus pemuncak klasemen. The Gunners memimpin sembilan poin (70-61) atas City dengan telah memainkan satu laga lebih banyak (31-30).

Satu asa lagi di Liga Champions. Arsenal bakal menghadapi Sporting CP di perempat final. Jika lolos ke semifinal, Arsenal ditunggu pemenang antara FC Barcelona dan Atletico Madrid. Persaingan juara masih panjang dan ketat karena juara bertahan Paris Saint-Germain dan klub tersukses Liga Champions ada di slot lainnya. Masing-masing Real Madrid (15 gelar), serta Liverpool FC dan Bayern Munchen (sama-sama 6 gelar).

”Seseorang harus bertanggung jawab dan itu adalah saya. Dalam satu musim, Anda selalu memiliki momen-momen penting. Sayangnya, kami tidak cukup memanfaatkannya,” beber Arteta seperti dilansir dari Football London.

”Kami harus lebih stabil dalam dua kompetisi tersisa (Premier League dan Liga Champions, Red),” imbuhnya.
Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menolak kebijakan rotasi pemain memengaruhi hasil akhir. Hanya bek tengah Gabriel Magalhaes sebagai starting XI reguler yang memulai laga dari awal kemarin.

”Aku tidak akan menyalahkan para pemainku. Aku justru bangga kepada mereka. Bahkan, beberapa di antaranya tidak semestinya bermain (karena kelelahan, Red),” jelas Arteta dikutip dari BBC. 

HASIL PEREMPAT FINAL (4–5/4)

Manchester City vs Liverpool FC    4-0
(Haaland 39’-pen, 45+2’, 57’; Semenyo 50’)

Chelsea vs Port Vale FC            7-0
(Hato 2’, Joao Pedro 25’, Lawrence-Gabriel 42’-og, Adarabioyo 57’, Santos 69’, 
Estevao 82’, Garnacho 90+2’-pen)

Southampton FC vs Arsenal        2-1
(Stewart 35’, Charles 85’/Gyokeres 68’)

