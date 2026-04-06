Joan Laporta Ungkap Pembaruan Kontrak Hansi Flick Ditunda, Menunggu hingga Akhir Musim

JawaPos.com - Joan Laporta kembali memegang kendali Barcelona setelah memenangkan pemilihan presiden klub pada 15 Maret lalu.

Meski baru akan resmi memulai masa jabatannya pada 1 Juli, Laporta sudah mulai menentukan arah klub dan terlibat aktif dalam sejumlah keputusan penting di balik layar. Salah satu topik yang ikut dibahas Laporta adalah masa depan Hansi Flick.

Pelatih asal Jerman itu tampil sangat impresif sejak datang ke Barcelona. Ia berhasil mengubah wajah tim, membuat permainan Blaugrana lebih terorganisir, dan mengangkat performa beberapa pemain yang sebelumnya sempat menurun. Karena itulah, banyak pihak mulai bertanya-tanya kapan Barcelona akan memperpanjang kontraknya.

Baca Juga:Reaksi Hansi Flick setelah Kemenangan Dramatis Barcelona atas Atletico Madrid

Namun, melansir Mundo Deportivo, menurut Laporta, pembicaraan soal kontrak baru Flick belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dia lebih suka menganalisis situasi di akhir musim dan memutuskan apa yang harus dilakukan."

Laporta menjelaskan bahwa Flick sendiri tidak merasa terburu-buru untuk membahas kontrak baru. Sang pelatih ingin fokus sepenuhnya pada sisa musim sebelum menentukan langkah berikutnya.

Menurut Laporta, sikap tersebut justru menunjukkan profesionalisme Flick.

"Di akhir musim, dengan tenang, kita akan membicarakannya. Dia tidak merasa terburu-buru. Dia adalah pria yang sangat jujur pada dirinya sendiri dan sangat profesional. Saya percaya dia pantas mendapatkan perpanjangan kontrak, tetapi dia lebih suka membahasnya di akhir musim, menganalisis situasinya, dan memutuskan apa yang harus dilakukan.”

“Jika kita sepakat untuk satu tahun lagi, dia sudah memilikinya. Saya pikir dia merasa bahwa jika dia memiliki kontrak bertahun-tahun, orang mungkin berpikir dia bisa bersantai."

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa hubungan antara Laporta dan Flick berada dalam kondisi yang sangat baik.