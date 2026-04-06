Joan Laporta Ungkap Pembaruan Kontrak Hansi Flick Ditunda, Menunggu hingga Akhir Musim

JawaPos.com - Joan Laporta kembali memegang kendali Barcelona setelah memenangkan pemilihan presiden klub pada 15 Maret lalu.
Meski baru akan resmi memulai masa jabatannya pada 1 Juli, Laporta sudah mulai menentukan arah klub dan terlibat aktif dalam sejumlah keputusan penting di balik layar. Salah satu topik yang ikut dibahas Laporta adalah masa depan Hansi Flick.
Pelatih asal Jerman itu tampil sangat impresif sejak datang ke Barcelona. Ia berhasil mengubah wajah tim, membuat permainan Blaugrana lebih terorganisir, dan mengangkat performa beberapa pemain yang sebelumnya sempat menurun. Karena itulah, banyak pihak mulai bertanya-tanya kapan Barcelona akan memperpanjang kontraknya.
Namun, melansir Mundo Deportivo, menurut Laporta, pembicaraan soal kontrak baru Flick belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Dia lebih suka menganalisis situasi di akhir musim dan memutuskan apa yang harus dilakukan."
Laporta menjelaskan bahwa Flick sendiri tidak merasa terburu-buru untuk membahas kontrak baru. Sang pelatih ingin fokus sepenuhnya pada sisa musim sebelum menentukan langkah berikutnya.
Menurut Laporta, sikap tersebut justru menunjukkan profesionalisme Flick.
"Di akhir musim, dengan tenang, kita akan membicarakannya. Dia tidak merasa terburu-buru. Dia adalah pria yang sangat jujur pada dirinya sendiri dan sangat profesional. Saya percaya dia pantas mendapatkan perpanjangan kontrak, tetapi dia lebih suka membahasnya di akhir musim, menganalisis situasinya, dan memutuskan apa yang harus dilakukan.”
“Jika kita sepakat untuk satu tahun lagi, dia sudah memilikinya. Saya pikir dia merasa bahwa jika dia memiliki kontrak bertahun-tahun, orang mungkin berpikir dia bisa bersantai."
Baca Juga: Sepakat dengan Diego Simeone, Bek Atletico Madrid Sebut Pemain Barcelona Harusnya Dikartu Merah!
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa hubungan antara Laporta dan Flick berada dalam kondisi yang sangat baik.
Barcelona jelas ingin mempertahankan Flick lebih lama. Dengan peningkatan performa tim yang terlihat musim ini, sulit membayangkan Blaugrana kembali mencari pelatih baru dalam waktu dekat.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven