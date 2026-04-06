Reaksi Hansi Flick setelah Kemenangan Dramatis Barcelona atas Atletico Madrid

Pelatih Barcelona Hansi Flick. (ig @fcbarcelona)
JawaPos.com–Barcelona berhasil membawa pulang kemenangan dramatis 2-1 atas Atletico Madrid dalam laga penting La Liga. Situasi itu membuat Barcelona kini unggul tujuh poin di puncak klasemen dan semakin dekat dengan peluang mempertahankan gelar. Sebab sebelumnya, Real Madrid tumbang dari Mallorca.
Meski begitu, melansir Mundo Deportivo, Hansi Flick memilih untuk tetap tenang. Pelatih asal Jerman itu mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya, tetapi dia menegaskan bahwa musim belum selesai dan Barcelona belum memenangkan apa pun.
”Semua orang senang, tetapi kami tidak akan terlalu merayakan. Ini belum selesai, dan dalam beberapa hari lagi kami akan menghadapi pertandingan lain melawan tim hebat. Pekerjaan belum selesai,” ujar Hansi Flick.
Flick juga menolak membicarakan kekalahan Real Madrid dari Mallorca. Menurut dia, fokus Barcelona hanyalah menjalankan tugas mereka sendiri tanpa melihat hasil tim lain.
”Saya tidak melihat tim lain. Kami harus melakukan tugas kami. Kami telah melakukannya, dan itu bagus, tetapi kami juga memiliki masalah fisik dengan Ronald Araujo dan Marc Bernal yang mengalami masalah pergelangan kaki. Kami harus melakukan tugas kami dan mempertahankan semangat untuk memenangkan pertandingan; setiap pertandingan penting, berbeda, dan sulit,” papar Hamsil Flick.
Barcelona memang harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan tersebut. Atletico bermain dengan 10 orang setelah Nico Gonzalez mendapat kartu merah, tetapi mereka tetap mampu bertahan dengan disiplin dan membuat Barcelona frustrasi sepanjang pertandingan.
Flick mengaku puas karena para pemainnya tidak menyerah sampai peluit akhir.
”Kami bermain melawan tim yang kekurangan satu pemain, dan mereka bertahan dengan sangat baik, tetapi kami mencoba segalanya sampai akhirnya mencetak gol,” tutur Hansi Flick.
Dia menilai kemenangan di kandang Atletico selalu punya nilai lebih karena atmosfer stadion yang sangat intens. ”Tiga poin ini sangat berharga. Tidak mudah bermain di sini, melawan tim hebat, karena atmosfernya yang sangat intens,” tandas Hansi Flick.
