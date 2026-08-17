Penuhi Permintaan Pasar, Java Residence Luncurkan Cluster 5 tahap 2 Sukodono

JawaPos.com – Tingginya permintaan konsumen terhadap Cluster 5 Sukodono yang diluncurkan sejak 2025 menjadi alasan utama manajemen Java Residence mengembangkan tahap 2.

Maka Jumat sore lalu (14/8), Java Residence meluncurkan produk barunya, Cluster 5 Tahap 2 di Fave Hotel Sidoarjo, dihadiri ratusan sales agent dan mitra perbankan.

Selain memperkenalkan produk, Java Residence juga kembali menegaskan komitmennya terhadap percepatan pembangunan Cluster 5. Antara lain, proses serah terima unit dilaksanakan pada tahun ini juga dengan dukungan pembiayaan dari ketiga mitra bank, yakni BTN, BSN dan BRI.

Hal ini sudah terbukti saat serah terima unit Cluster 3 Tahap 3 Krian pada bulan Juli 2026 lalu dimana costumer justru menerima unit rumah lebih cepat dari jadwal yang dijanjikan. Unit-unit rumah juga sudah dibangun terlebih dulu, sehingga konsumen bisa melihat langsung proses pembangunan yang terus berjalan di lapangan.

“Yang ingin kami bangun bukan hanya sekedar penjualan, tapi juga kepercayaan. Ketika konsumen membeli rumah, mereka tentu ingin melihat bahwa produk tersebut benar-benar dibangun dengan kualitas bangunan yang terbaik dan progresnya nyata. Karena itu, penjualan dan pembangunan harus berjalan beriringan” ujar Mas Jay, Direktur Konstruksi Java Residence.

Ia juga mengatakan, bagi calon konsumen yang mempertimbangkan Cluster 5 Tahap 2 disarankan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek untuk mempelajari pilihan unit yang tersedia, melihat proses pembangunan serta berkonsultasi mengenai skema pembiayaan sebelum mengambil keputusan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memilih rumah berdasarkan informasi yang lebih lengkap, tidak hanya dari sisi harga namun juga kualitas kawasan, akses serta progres pembangunan, pembiayaan dan kesiapan produk.

Direktur Java Residence, Rachmat Suhendra mengatakan, Cluster 5 merupakan salah satu produk Java Residence yang mendapat respon sangat positif sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2025.

Tingginya antusiasme masyarakat, calon kosumen, serta jaringan pemasaran membuat produk ini menjadi salah satu proyek yang paling banyak mendapat perhatian sepanjang tahun tersebut. Respon pasar yang kuat tersebut kini dilanjutkan melalui pengembangan Cluster 5 Tahap 2.