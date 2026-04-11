Tren Hunian Masa Depan, Efisiensi Energi Jadi Pertimbangan Utama

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap hunian ramah lingkungan, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mempertimbangkan aspek efisiensi energi dan kesehatan dalam memilih rumah. Tren ini sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon melalui penerapan bangunan hijau di berbagai sektor, termasuk perumahan.

Direktur PT Pulo Mas Jaya Ardra Teja Bhaswara, menyebutkan bahwa minat terhadap hunian hijau terus tumbuh di kawasan urban. Ia menilai generasi muda kini tidak hanya melihat rumah dari sisi estetika, tetapi juga manfaat jangka panjang. “Survei di kota-kota besar menunjukkan banyak calon pembeli, terutama generasi muda, bersedia membayar lebih untuk rumah yang lebih hemat energi, lebih sejuk, dan lebih sehat,” ujarnya.

Menurut Ardra, kebijakan pemerintah mengenai bangunan hijau juga berperan dalam meningkatkan minat tersebut. Penelitian terhadap 360 calon pembeli rumah menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap kebijakan hunian hijau berbanding lurus dengan minat membeli. “Semakin positif penilaian mereka terhadap kebijakan hunian hijau, semakin tinggi pula minat dan keterlibatan mereka terhadap rumah hijau,” jelasnya.

Ardra yang juga Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta ini menambahkan, hunian hijau bukan sekadar label, melainkan rumah yang mampu menekan penggunaan listrik dan air, sekaligus meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Bagi keluarga, konsep ini berarti rumah yang lebih nyaman tanpa bergantung pada pendingin udara sepanjang hari serta tagihan energi yang lebih terkendali.

Selain faktor kebijakan, keputusan membeli rumah juga dipengaruhi lingkungan sosial. Ardra menilai rekomendasi keluarga dan komunitas masih memiliki peran penting dalam menentukan pilihan hunian di Indonesia.