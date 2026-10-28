Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 00.11 WIB

PPP Kembali Memanas, Mardiono Copot Agus Suparmanto dan Gus Yasin dari Kepengurusan

Ketum PPP, Muhamad Mardiono. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com) - Image

Ketum PPP, Muhamad Mardiono. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com – Perseteruan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengemuka. Ketua Umum DPP PPP Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa (27/10).

Dalam hasil rapat yang dibacakan pada penghujung kegiatan, PPP menyepakati pemberhentian sekaligus restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut. 

“Rakornas Ketiga ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan Saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan H Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030,” demikian bunyi keputusan tersebut.

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, Erfandi, membenarkan keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diselenggarakan kubu Mardiono di Makassar beberapa waktu lalu.

“Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif,” kata Erfandi kepada wartawan, Rabu (28/10).

Menurut Erfandi, persoalan ini berawal dari gugatan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke Mahkamah Partai. Gugatan tersebut berkaitan dengan tingkat keaktifan Agus dan Taj Yasin dalam menjalankan tugas kepengurusan.

Mahkamah Partai kemudian menyatakan keduanya melanggar AD/ART partai dan meminta mereka kembali aktif berkegiatan di kantor DPP PPP serta menghadiri agenda organisasi. Namun, Erfandi menyebut permintaan tersebut belum dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan, kabar pemecatan tersebut juga tersiar dari beredarnya video pemecatan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dalam Rakernas PPP yang digelar di Makassar pada Oktober 2026.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Utusan Khusus Presiden Mardiono Berharap Acara Olahraga Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah - Image
Berita Daerah

Utusan Khusus Presiden Mardiono Berharap Acara Olahraga Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Senin, 5 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Targetkan Lolos ke Senayan pada 2029, PPP Ungkap Strategi Gaet Pemilih Muda - Image
Berita Daerah

Targetkan Lolos ke Senayan pada 2029, PPP Ungkap Strategi Gaet Pemilih Muda

Sabtu, 26 September 2026 | 20.09 WIB

Teladani Ilmu Guru dan Kiai, Mardiono Ingatkan Umat Tidak Mudah Terprovokasi  - Image
Berita Daerah

Teladani Ilmu Guru dan Kiai, Mardiono Ingatkan Umat Tidak Mudah Terprovokasi 

Sabtu, 5 September 2026 | 22.11 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore