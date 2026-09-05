Teladani Ilmu Guru dan Kiai, Mardiono Ingatkan Umat Tidak Mudah Terprovokasi 

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengingatkan kepada umat agar tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi persoalan bangsa. Ilmu dari para guru dan kiai harus diteladani dalam menjalani kehidupan.

Hal itu disampaikan Mardiono saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta Haul RKH Hasan Bakir dan RKH Murtadzo Buju’ Tantoh di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PPP itu mengajak umat mengenang jasa para guru dan kiai yang telah memberikan teladan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini berjalan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua keberkahan, dan kita selalu mengingat jasa guru-guru kita serta bisa meneladaninya,” ujar Mardiono.

Menurutnya, mengenang jasa para guru dan kiai merupakan bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keteladanan yang diwariskan para ulama perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Umat perlu menguatkan persatuan, serta menghindari tindakan provokasi agar tidak terjadi perpecahan.

“Terkait persoalan kebangsaan, masyarakat harus terus memupuk persatuan, agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang membuat terprovokasi di zaman sekarang,” ucapnya.

“Tingkatkan silaturahmi agar bisa menyikapi dinamika kehidupan dunia yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.