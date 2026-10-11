Prabowo Sambut El-Sisi di Istana Merdeka, Indonesia-Mesir Perkuat Kemitraan Strategis 

Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10). (setepres).
JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10). Pertemuan kedua kepala negara tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kemitraan strategis sekaligus mendorong kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor.
Penyambutan Presiden El-Sisi berlangsung melalui upacara kenegaraan yang diwarnai sejumlah prosesi resmi. Rombongan Presiden Mesir diiringi pasukan motoris dan pasukan berkuda saat melintasi jalur menuju Istana Merdeka.
Antusiasme masyarakat turut mewarnai kedatangan El-Sisi. Sejumlah pelajar berbaris di sepanjang rute penyambutan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Mesir sebagai simbol persahabatan kedua negara.
Suasana semakin semarak dengan penampilan Tari Tandok, kesenian tradisional yang berasal dari Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari penyambutan budaya bagi pemimpin negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia.
Presiden Prabowo menyambut El-Sisi secara langsung di sisi barat Istana Merdeka. Setelah berjabat tangan, kedua pemimpin berjalan bersama menuju beranda depan istana untuk mengikuti rangkaian upacara penyambutan kenegaraan.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan Mesir, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para pelajar yang hadir juga menyanyikan Indonesia Raya secara serentak, menambah suasana khidmat dalam acara penghormatan kepada Presiden Mesir tersebut.
Penghormatan resmi kepada kedua kepala negara ditandai dengan dentuman tembakan meriam. Prabowo dan El-Sisi selanjutnya melakukan inspeksi terhadap pasukan kehormatan yang telah berbaris di halaman Istana Merdeka.
Usai pemeriksaan pasukan, kedua pemimpin memperkenalkan anggota delegasi masing-masing. Dari pihak Indonesia, sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta jajaran pejabat pemerintah lainnya.
Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Mesir Kuncoro Giri Waseso.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022