Denny Indrayana Siapkan Langkah Pemakzulan Gibran, Bakal Sambangi DPR hingga Parpol

Pemohon gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Denny Indrayana, di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (6/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com - Penggugat syarat pendidikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana menyiapkan sejumlah langkah politik untuk mendorong proses pemakzulan Rakabuming Raka melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Upaya tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Denny bersama para pemohon perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lainnya berencana melakukan audiensi dengan fraksi-fraksi di DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dirinya juga mengaku telah membangun komunikasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta sejumlah partai politik.
“Kita akan keliling, tergantung nanti waktu yang diberikan, ke DPR, DPD, MPR, ke partai-partai, ke ormas-ormas keagamaan,” kata Denny Indrayana di Jakarta, Jumat (9/10).
Menurut Denny, DPR menjadi salah satu institusi penting yang dapat ditempuh untuk mendorong proses pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Karena itu, ia berencana menjangkau berbagai kekuatan politik dan organisasi masyarakat untuk membicarakan langkah selanjutnya.
Meski demikian, Denny mengaku pesimistis upaya tersebut dapat berjalan lancar melalui jalur parlemen. Ia menyoroti besarnya koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan segala hormat, saya khawatir proses yang dicoba didorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR, pemakzulan ini tidak akan ke mana-mana, kecuali rakyat melakukan gerakan dan desakan yang kuat, masif, dan betul-betul efektif,” ujarnya.
Karena itu, Denny mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut mengawal persoalan tersebut. Ia meminta peran aktif mahasiswa, kalangan buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan untuk mengambil peran dalam mendorong tindak lanjut atas putusan MK.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022