Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029, Tapi Belum Putuskan Gibran Jadi Cawapres Pendamping

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, hingga kini Golkar belum menentukan figur yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Doli mengatakan keputusan mengusung Prabowo telah menjadi sikap resmi Golkar sejak akhir 2024. Keputusan tersebut menjadi landasan partai dalam menyongsong kontestasi politik lima tahunan mendatang.