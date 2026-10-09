Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029, Tapi Belum Putuskan Gibran Jadi Cawapres Pendamping

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ketua Golkar Bahlil Lahadalia (kanan) saat kunjungan kerja. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, hingga kini Golkar belum menentukan figur yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Doli mengatakan keputusan mengusung Prabowo telah menjadi sikap resmi Golkar sejak akhir 2024. Keputusan tersebut menjadi landasan partai dalam menyongsong kontestasi politik lima tahunan mendatang.
"Sejak akhir 2024, standing position Golkar kan jelas. Bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo," kata Doli kepada wartawan, Jumat (9/10).
Meski nama capres telah ditetapkan, Doli menyebut pembahasan mengenai pendamping Prabowo belum menjadi agenda Golkar saat ini. Menurut dia, penentuan cawapres biasanya melibatkan komunikasi dan kesepakatan di antara partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung.
Ia menambahkan, komposisi koalisi pada Pilpres 2029 juga belum dapat dipastikan. Sejauh ini, Golkar telah menyampaikan keputusan pencalonan Prabowo melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
"Itu akan dibicarakan terlebih dahulu oleh partai-partai politik pengusungnya. Nah sekarang kan kita belum tahu pengusungnya siapa. Yang menyatakan baru resmi melalui Rapimnas, ya nggak tahu mungkin ada partai lain ya, tapi kami memutuskan itu melalui Rapimnas," ujarnya.
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