Jangan Mikir Kotor dan Menyeramkan, Megawati Ingin Generasi Muda Terlibat Politik Praktis

JawaPos.com – PDI Perjuangan kembali menegaskan komitmennya untuk mendekatkan partai dengan kalangan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) periode 2025-2030.

Pelantikan jajaran pengurus baru TMP dilakukan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Acara tersebut turut dihadiri dan didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Megawati meminta TMP segera menjalankan tugasnya setelah pelantikan. Salah satu fokus utama yang harus dilakukan adalah membangun kedekatan dengan generasi muda sekaligus menyediakan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik.

"Setelah pelantikan ini, TMP harus langsung bekerja membangun bonding dengan generasi muda. Jadilah ruang terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk melakukan pendidikan politik, membangun semangat juang, dan kerja-kerja nyata di tengah rakyat," kata Megawati.

Ketua Umum DPP TMP periode 2025-2030, Diah Pikatan O. P. Haprani menilai, pelantikan pengurus baru memiliki arti penting mengingat jumlah pemilih dari kelompok generasi muda terus mendominasi komposisi pemilih di Indonesia.

Dia mengacu pada data KPU RI per Juli 2026 yang memperkirakan pemilih dari kelompok Milenial dan Gen Z mencapai sekitar 56 persen dari total pemilih pada Pemilu 2029.

"Anak muda sekarang sudah jadi wajahnya Indonesia. Di 2029 nanti, lebih dari separuh pemilih itu anak muda. Karena itu, semangat kerja kita ke depan cuma satu: Politik Menjadi Asik. Kita mau bikin anak muda nyaman kenalan sama politik, sama PDI Perjuangan, tanpa merasa terbebani," ujar Pinka

Pinka mengatakan, pengalamannya sebagai Bendahara Umum DPP TMP pada periode sebelumnya menunjukkan masih adanya pandangan negatif di kalangan anak muda terhadap politik.