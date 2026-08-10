BGN Wajibkan Guru Makan MBG Bersama Siswa di Kelas

Siswa menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Meruyung, Depok, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan guru untuk ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama siswa di sekolah. Ini menjadi upaya memperkuat pengawasan keamanan pangan sekaligus edukasi bagi siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ruang kelas nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar.
Tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan adab makan, kedisiplinan saat mengantre, hingga menjaga kebersihan.
"BGN menginstruksikan Bapak/Ibu Guru ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa di sekolah. Ruang kelas harus menjadi ajang edukasi adab, kedisiplinan antre, dan kebersihan," terang Sudaryono melalui akun instagramnya @sudaru_sudaryono, Senin (10/8).
Menurut dia, keikutsertaan guru dalam menyantap makanan MBG juga memiliki fungsi penting dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa layak dikonsumsi.
“Lebih dari itu, guru adalah penguji organoleptik terakhir. Jika makanan dirasa tidak layak, wajib hukumnya tidak dibagikan ke siswa,” tegasnya.
Selain keterlibatan guru, BGN juga akan menerapkan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan MBG.
Mulai pekan depan, setiap ompreng akan dilengkapi label yang mencantumkan batas waktu makanan tersebut boleh dikonsumsi.
"Jika waktu sudah terlewat, makanan haram untuk dikonsumsi, ini tahap awal mencegah keracunan," ungkapnya.
Sudaryono juga menyoroti kebiasaan sebagian siswa yang memilih tidak mengonsumsi lauk MBG seperti telur atau ayam karena ingin membawanya pulang untuk keluarga.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates