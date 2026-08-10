BGN Wajibkan Guru Makan MBG Bersama Siswa di Kelas

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan guru untuk ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama siswa di sekolah. Ini menjadi upaya memperkuat pengawasan keamanan pangan sekaligus edukasi bagi siswa.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ruang kelas nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar.

Tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan adab makan, kedisiplinan saat mengantre, hingga menjaga kebersihan.

"BGN menginstruksikan Bapak/Ibu Guru ikut menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa di sekolah. Ruang kelas harus menjadi ajang edukasi adab, kedisiplinan antre, dan kebersihan," terang Sudaryono melalui akun instagramnya @sudaru_sudaryono, Senin (10/8).

Menurut dia, keikutsertaan guru dalam menyantap makanan MBG juga memiliki fungsi penting dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa layak dikonsumsi.

“Lebih dari itu, guru adalah penguji organoleptik terakhir. Jika makanan dirasa tidak layak, wajib hukumnya tidak dibagikan ke siswa,” tegasnya.

Selain keterlibatan guru, BGN juga akan menerapkan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan MBG.

Mulai pekan depan, setiap ompreng akan dilengkapi label yang mencantumkan batas waktu makanan tersebut boleh dikonsumsi.

"Jika waktu sudah terlewat, makanan haram untuk dikonsumsi, ini tahap awal mencegah keracunan," ungkapnya.