BGN Siapkan CCTV Terpusat, Pantau Seluruh Dapur MBG Hingga Tingkat Kecamatan

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem pengawasan baru untuk memperketat kontrol terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satunya dengan mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) di seluruh dapur MBG ke dalam sistem pemantauan terpusat di kantor BGN.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut disiapkan untuk memastikan proses pengolahan hingga distribusi makanan bergizi gratis (MBG) dapat diawasi secara lebih ketat. Nantinya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN di tingkat pusat, tetapi juga secara berjenjang hingga daerah.

"Selain itu kami sedang tapi mungkin butuh waktu needs some time ya kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Mas Dar, begitu Ia akrab disapa, seluruh dapur SPPG nantinya diwajibkan memiliki CCTV. Kamera tersebut kemudian diupayakan terhubung dengan sistem teknologi informasi yang berada di kantor pusat BGN.

"Nah itu kami ingin CCTV-nya itu connect ke dalam sistem IT kita yang ada di kantor pusat," ujarnya.

Dengan sistem tersebut, BGN dapat mengetahui aktivitas dapur secara lebih cepat. Bahkan, Sudaryono membayangkan pengawasan tersebut dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Jadi kita bisa tahu saya ingin niru yang apa kepolisian itu loh jadi orang kalau maju dikit nah itu sudah syukur-syukur bisa diteriakin 'Eh eh kok masaknya kok jam 7 malam enggak boleh ya kau masak!' gitu loh," ungkap Sudaryono.

Rencana integrasi CCTV tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat sistem pengawasan operasional dapur MBG. Selain kamera pengawas, BGN juga telah mewajibkan pencatatan atau log pada setiap tahapan pengolahan makanan.

Sistem tersebut mencatat proses sejak bahan makanan datang hingga makanan diterima di sekolah penerima manfaat.