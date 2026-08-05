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Antara
Kamis, 6 Agustus 2026 | 03.08 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Lantik Kepala BPMA, Perintahkan Tingkatkan Lifting Blok Andaman

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Rabu (5/8). (Istimewa) - Image

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Rabu (5/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8).

Bahlil Lahadalia memerintahkan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Mawardi Nur untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) di Blok Andaman.

”Tingkatkan lifting di Andaman,” ujar Bahlil dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (5/8).

Pernyataan tersebut dia sampaikan setelah pelantikan Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA di Gedung Chairul Saleh Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Jakarta, menggantikan Nasri Djalal.

Selain memerintahkan Kepala BPMA untuk menaikkan lifting migas di Blok Andaman, Bahlil juga meminta Kepala BPMA menaikkan produksi semua sumber minyak Indonesia di wilayah Aceh.

”Naikkan juga semua sumber blok minyak kita yang ada di wilayah Aceh,” tandas Bahlil.

Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Kemudian, untuk target produksi Mubadala Energy pada tahap awal ini sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).

Sementara itu, usai pelantikan Mawardi Nur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

”Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh,” ujar Mawardi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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