Pertahankan Budaya, Tradisi Agustusan Harus Jadi Momentum Edukasi Nasionalisme Gen Alpha 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. (PKB)
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap edukasi nasionalisme kepada Generasi Alpha terus dilakukan. Momentum HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada Agustus sekarang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memupuk kecintaan terhadap tanah air.
Hal itu disampaikan Cucun saat menemui pengurus Karang Taruna dan RW dari wilayah Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, Ibun, dan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/8).
Untuk mendukung misi tersebut, Cucun menyalurkan bantuan untuk 220 RW guna penyelenggaraan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Menurutnya, upaya membangun nasionalisme perlu dilakukan dari lapisan masyarakat terbawah. Kegiatan ini bisa dikemas berupa hiburan, tradisi permainan rakyat, aksi peduli lingkungan, dan berbagai perlombaan.
"Yang penting, pertahankan budaya-budaya kita yang dulu sehingga mereka tahu proses kemerdekaan yang dialami oleh orang tua dulu dan mereka ikut memahami," ujar Cucun.
Dia mengingatkan kepada 220 RW penerima bantuan agar menyelenggarakan kegiatan kreatif. Pelibatan langsung masyarakat harus dilakukan.
Ia menggarisbawahi bahwa perayaan Agustusan tidak boleh menjadi sekadar hiburan kosong tanpa isi. Sebaliknya, momentum ini harus diisi dengan hiburan edukatif yang mencerminkan nilai nasionalisme dan heroisme.
Berbagai kegiatan seperti drama teatrikal perjuangan, forum diskusi peran pemuda untuk bangsa, serta lomba-lomba tradisi yang kaya nilai budaya perlu dihidupkan kembali sebagai ruang pembelajaran nyata bagi generasi muda.
Era digital sekarang membuat disrupsi informasi begitu besar. Oleh karena itu perlu ada aksi nyata untuk memupuk jiwa nasionalisme.
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