Warga Surabaya Boleh Iuran Agustusan: Asal Sukarela dan Tak Boleh Patok Nominal!

Ilustrasi iuran. (Dokumentasi Jawa Pos Group)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbolehkan iuran warga untuk memeriahkan peringatan HUT Ke-81 RI, 17 Agustus, dengan catatan tidak menetapkan nominal dan bersifat sukarela.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa aturan iuran di Kota Pahlawan tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026.
Dalam regulasi tersebut, hanya ada 3 iuran yang diperbolehkan, yakni iuran untuk kepentingan keamanan, iuran kebersihan, serta iuran penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum dikelola pemerintah daerah.
“Meski demikian, iuran atau sumbangan untuk perayaan Hari Kemerdekaan RI atau 17-an tetap diperbolehkan. Syaratnya harus bersifat sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan nominal yang harus diberikan warga," tutur Eddy, Selasa (21/7).
Ia menegaskan keterlibatan warga dalam mendukung perayaan HUT RI tetap diperbolehkan, asalkan mengedepankan semangat kebersamaan, dan sukarela sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
“Prinsip utamanya adalah (iuran) tidak ada paksaan nominal. Penarikan dilakukan secara sukarela, tanpa mematok besaran angka, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga," imbuhnya.
Menurut Eddy, peringatan HUT RI menjadi momen penting memperkuat kebersamaan warga. Swadaya masyarakat dalam perayaan kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi terhadap jasa para pahlawan.
“Perayaan HUT RI ini wujud gotong royong warga dalam mengaplikasikan nilai Pancasila. Semangat kebersamaan yang dibangun secara sukarela bisa mempererat tali silaturahmi antarwarga di lingkungan RT/RW,” ujar Eddy.
Pemkot Surabaya mengingatkan seluruh pengurus RT/RW agar iuran dan sumbangan dikelola secara transparan. Setiap pemasukan atau pengeluaran diharapkan dicatat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026