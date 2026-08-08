Gerindra Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Tanda Pemerintah di Jalur Tepat

JawaPos.com - Partai Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi kuartal II yang mencapai 5,29 persen. Itu menunjukkan kebijakan ekonomi pemerintah tengah berada di jalur yang tepat.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan bahwa pertumbuhan yang tinggi menunjukkan pemerintah mampu menjaga momentum ekonomi nasional meski menghadapi tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia.

“Pertama, kebijakan ekonomi Pemerintah sudah berjalan pada jalur yang tepat, yang dibuktikan dengan keberhasilannya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya eskalasi geopolitik yang mengerek harga minyak dunia,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (8/8).

Kamrussamad mengatakan, sejumlah program prioritas pemerintah turut menjadi penggerak roda ekonomi nasional.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Nelayan Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan.

Dari sisi fiskal, Kamrussamad menilai APBN 2026 telah berperan dalam mendorong program-program strategis pemerintah.

Hingga semester I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN.

Pada periode yang sama, penerimaan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari pagu APBN.