Hentikan Isu Liar, DPR Minta Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kematian Sutrimo Penjaga Rumah Eks Jampidsus Febrie

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas. (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas mendukung Polda Metro Jaya mengusut kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai pekerja di rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Penyebab kematian korban dianggap perlu diungkap secara gamblang untuk memberikan kepastian kepada keluar dan publik.
"Saya mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya untuk bergerak cepat mengusut tuntas kematian Sutrimo secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ilyas kepada wartawan, Senin (27/7).
Anggota Panja DPR RI Kasus Dugaan Tipikor Febrie Adriansyah itu menyampaikan, muncul dugaan Sutrimo tewas karena keracunan. Sebab, secara kasat mata terlihat mulut dan hidung jenazah mengeluarkan busa.
Namun, dugaan ini perlu dilakukan uji laboratorium forensik dan otopsi. Sehingga, penyebab pasti kematian korban bisa lebih akurat dan dipertanggungjawabkan secara scientific.
Baca Juga:Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Dinilai Perlu Dikembangkan, Penyidik Diminta Telusuri Aset Kripto
"Apalagi, almarhum diketahui merupakan penjaga rumah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah," imbuhnya.
Adanya hubungan pekerjaan antara korban dengan Febrie menjadi publik menaruh sorotan lebih. Jika tidak ditangani dengan profesional, kasus ini bisa menjadi isu liar.
"Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain mengusut kasus ini secara sangat serius melalui scientific crime investigation. Hanya ketegasan dan keterbukaan kepolisian yang bisa menjawab kesimpangsiuran publik serta menuntaskan teka-teki kematian almarhum," pungkas Hasbiallah.
Polisi mulai menyisir rekaman CCTV di RS Muhammadiyah Taman Puring untuk mengusut misteri kematian Sutrimo. Aparat kepolisian tampak berada di area rumah sakit guna mengumpulkan petunjuk dan memperjelas kronologi kejadian.
Petugas keamanan RS Muhammadiyah Taman Puring, Okhi, mengonfirmasi keberadaan sejumlah personel kepolisian di area lobi serta ruang CCTV. Pihak kepolisian datang untuk meminta penjelasan langsung terkait kondisi korban saat pertama kali diantar ke rumah sakit.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!