Hentikan Isu Liar, DPR Minta Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kematian Sutrimo Penjaga Rumah Eks Jampidsus Febrie

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas mendukung Polda Metro Jaya mengusut kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai pekerja di rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Penyebab kematian korban dianggap perlu diungkap secara gamblang untuk memberikan kepastian kepada keluar dan publik.

"Saya mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya untuk bergerak cepat mengusut tuntas kematian Sutrimo secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ilyas kepada wartawan, Senin (27/7).

Anggota Panja DPR RI Kasus Dugaan Tipikor Febrie Adriansyah itu menyampaikan, muncul dugaan Sutrimo tewas karena keracunan. Sebab, secara kasat mata terlihat mulut dan hidung jenazah mengeluarkan busa.

Namun, dugaan ini perlu dilakukan uji laboratorium forensik dan otopsi. Sehingga, penyebab pasti kematian korban bisa lebih akurat dan dipertanggungjawabkan secara scientific.

"Apalagi, almarhum diketahui merupakan penjaga rumah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah," imbuhnya.

Adanya hubungan pekerjaan antara korban dengan Febrie menjadi publik menaruh sorotan lebih. Jika tidak ditangani dengan profesional, kasus ini bisa menjadi isu liar.

"Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain mengusut kasus ini secara sangat serius melalui scientific crime investigation. Hanya ketegasan dan keterbukaan kepolisian yang bisa menjawab kesimpangsiuran publik serta menuntaskan teka-teki kematian almarhum," pungkas Hasbiallah.

Kesaksian Petugas Keamanan Rumah Sakit Polisi mulai menyisir rekaman CCTV di RS Muhammadiyah Taman Puring untuk mengusut misteri kematian Sutrimo. Aparat kepolisian tampak berada di area rumah sakit guna mengumpulkan petunjuk dan memperjelas kronologi kejadian.